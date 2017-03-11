Сборная Новосибирской области — чемпион Спартакиады по хоккею с мячом
В Ульяновске определились призеры VIII зимней Спартакиады учащихся России в хоккее с мячом.
В финальном матче команда Новосибирской области обыграла соперников из Кировской области со счетом 3:1. Кировчане открыли счет и вообще поначалу владели инициативой. Однако новосибирцы еще до перерыва восстановили равновесие, а после него уже полностью диктовали свои условия. Кроме двух голов они во втором тайме не реализовали 12-метровый пенальти.
VIII зимняя Спартакиада учащихся России.
Хоккей с мячом. Ульяновск
Финал. Новосибирская область — Кировская область — 3:1
За 3-е место. Ульяновская область — Красноярский край — 3:1
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter