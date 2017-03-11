Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29040191/
11 марта 2017, 8:50 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

«Байкал-Энергия» одержала вторую победу подряд в серии плей-офф против «Кузбасса»

Встреча завершилась со счетом — 9:4.

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» во второй раз обыграли кемеровский «Кузбасс» на родном льду в серии плей-офф чемпионата России по бенди накануне, 10 марта. Игра завершилась со счетом 9:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Каре в составе бело-синих оформил Александр Егорычев, а Евгений Иванушкин показал хет-трик. По голу на свой счет записали Руслан Тремаскин и Станислав Исмагилов.

«Победа в серии — это три матча. Сейчас игра переносится в Кемерово. Команда (“Кузбасс” прим. редакции) молодая, жесткая, мы тоже не избежали травм. Поэтому следующая игра будет сложная, особенно первая. Будем готовиться.», — сообщил и.о. главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко.

Напомним, третья игра серии плей-офф чемпионата России по бенди между «Байкал-Энергии» с «Кузбассом» пройдет 14 марта в Кемерове.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

«Водник» победил «Уральский трубник» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по бенди

«Водник» победил «Уральский трубник» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по бенди

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Архангельский «Водник» в гостях одержал победу над «Уральским трубником» из Первоуральска со счетом 7:2 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

Выставка "Байкал-КераМистика" откроется в Художественном музее Иркутска 23 марта

Коллективная безответственность воцарится в Приангарье в преддверии президентских выборов

Легенда русского шансона Владимир Ждамиров выступит в Иркутске 7 апреля