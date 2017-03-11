«Байкал-Энергия» одержала вторую победу подряд в серии плей-офф против «Кузбасса»

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» во второй раз обыграли кемеровский «Кузбасс» на родном льду в серии плей-офф чемпионата России по бенди накануне, 10 марта. Игра завершилась со счетом 9:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Каре в составе бело-синих оформил Александр Егорычев, а Евгений Иванушкин показал хет-трик. По голу на свой счет записали Руслан Тремаскин и Станислав Исмагилов.

«Победа в серии — это три матча. Сейчас игра переносится в Кемерово. Команда (“Кузбасс” прим. редакции) молодая, жесткая, мы тоже не избежали травм. Поэтому следующая игра будет сложная, особенно первая. Будем готовиться.», — сообщил и.о. главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко.