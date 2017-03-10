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10 марта 2017, 19:44 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«Водник» победил «Уральский трубник» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по бенди

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Архангельский «Водник» в гостях одержал победу над «Уральским трубником» из Первоуральска со счетом 7:2 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Антонов (10-я, 78-я минуты), Сергей Перминов (29), Евгений Дергаев (37, 50) и Дмитрий Попутников (48, 84). У проигравших отличились Вячеслав Маркин (18) и Дмитрий Черных (23).

Счет в серии до трех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 14 марта в Архангельске.
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