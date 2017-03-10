«Водник» победил «Уральский трубник» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по бенди

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Антонов (10-я, 78-я минуты), Сергей Перминов (29), Евгений Дергаев (37, 50) и Дмитрий Попутников (48, 84). У проигравших отличились Вячеслав Маркин (18) и Дмитрий Черных (23).

Счет в серии до трех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 14 марта в Архангельске.