«Енисей» повёл 2−0 в серии с «Волгой» в ¼ финала плей-офф ЧР по хоккею с мячом
Красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинала
плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил «Волгу» из Ульяновской области со счётом 7:3 и повёл 2−0 в серии.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 7:3 (4:2).
Голы: Иванов, 2 (0:1); Бушуев, 4 (0:2); Прокопьев, 21 (1:2); Насонов, 22 (2:2); Шевцов, 26 (3:2); Толстихин, 40 (4:2); Миргазов, 54 (5:2); Артюшин, 55 (5:3); Чернов, 72 (6:3); Насонов, 90 (7:3).
Счёт в серии: 2−0.
Третья игра в серии до трёх побед состоится в Ульяновске 14 марта.
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