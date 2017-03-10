Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29035219/
10 марта 2017, 17:21 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Енисей» повёл 2−0 в серии с «Волгой» в ¼ финала плей-офф ЧР по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил «Волгу» из Ульяновской области со счётом 7:3 и повёл 2−0 в серии.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 7:3 (4:2).

Голы: Иванов, 2 (0:1); Бушуев, 4 (0:2); Прокопьев, 21 (1:2); Насонов, 22 (2:2); Шевцов, 26 (3:2); Толстихин, 40 (4:2); Миргазов, 54 (5:2); Артюшин, 55 (5:3); Чернов, 72 (6:3); Насонов, 90 (7:3).

Счёт в серии: 2−0.

Третья игра в серии до трёх побед состоится в Ульяновске 14 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2

Иркутская команда «Байкал-Энергия» победила кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2 в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом 9 марта 2017 года на стадионе «Рекорд» в Иркутске.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»