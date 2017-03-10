Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2
Иркутская команда «Байкал-Энергия» победила кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2 в первом матче четвертьфинала
плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом 9 марта 2017 года на стадионе «Рекорд» в Иркутске.
Об этом сообщает портал «Чемпионат». По два гола от иркутян забили Евгений Иванушкин и Павел Дубовик, по одному — Руслан Тремаскин, Максим Гавриленко, Александр Егорычев и Станислав Исмагилов. В «Кузбассе» оба гола забил Вячеслав Швецов.
Вторая игра в серии до трёх побед между «Байкал-Энергией» и «Кузбассом» начнётся в 19:00 10 марта 2017 года на стадионе «Рекорд» в Иркутске. Как сообщает
По просьбам болельщиков ХК «Байкал-Энергия» проработал вопрос об организации автобусных маршрутов от стадиона «Рекорд» по завершении вечерних матчей. Парковка автобусов — на объездной дороге микрорайона Синюшина гора в районе стадиона «Рекорд». Отправление по завершении матча или по мере заполнения ориентировочно в 21:15. Проезд в автобусах для болельщиков платный, по действующим в городе расценкам. По информации управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска, будут организованы следующие направления автобусных маршрутов: м/р Синюшина Гора — Ново-Ленино; м/р Синюшина Гора — Иркутск-II; м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (через Свердловский район); м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (через ул. Байкальская); м/р Синюшина Гора — м/р Зелёный; м/р Синюшина Гора — пр. Рабочее / ул. Баррикад. Место стоянки автобусов согласовано с ГИБДД: с правой стороны при выходе со стадиона на улицу Маршала Конева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter