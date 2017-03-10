Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2

Об этом сообщает портал «Чемпионат». По два гола от иркутян забили Евгений Иванушкин и Павел Дубовик, по одному — Руслан Тремаскин, Максим Гавриленко, Александр Егорычев и Станислав Исмагилов. В «Кузбассе» оба гола забил Вячеслав Швецов.

Вторая игра в серии до трёх побед между «Байкал-Энергией» и «Кузбассом» начнётся в 19:00 10 марта 2017 года на стадионе «Рекорд» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба иркутской команды, на этот матч вход будет свободным для всех болельщиков без исключения. Запланирован розыгрыш квадроцикла, в котором повторно будут участвовать билеты, приобретённые 9 марта — болельщикам следует сохранить билет и не забыть его на второй матч.

По просьбам болельщиков ХК «Байкал-Энергия» проработал вопрос об организации автобусных маршрутов от стадиона «Рекорд» по завершении вечерних матчей. Парковка автобусов — на объездной дороге микрорайона Синюшина гора в районе стадиона «Рекорд». Отправление по завершении матча или по мере заполнения ориентировочно в 21:15. Проезд в автобусах для болельщиков платный, по действующим в городе расценкам. По информации управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска, будут организованы следующие направления автобусных маршрутов: м/р Синюшина Гора — Ново-Ленино; м/р Синюшина Гора — Иркутск-II; м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (через Свердловский район); м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (через ул. Байкальская); м/р Синюшина Гора — м/р Зелёный; м/р Синюшина Гора — пр. Рабочее / ул. Баррикад. Место стоянки автобусов согласовано с ГИБДД: с правой стороны при выходе со стадиона на улицу Маршала Конева.