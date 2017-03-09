«Уральский трубник» дома обыграл «Водник» в первом матче ¼ финала ЧР по бенди
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. «Уральский трубник» из Первоуральска на своем льду нанес поражение архангельскому «Воднику» в первом матче ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в четверг в Первоуральске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Евгений Игошин (42-я минута), Дмитрий Разуваев (55-я) и Григорий Липин (57-я). У «Водника» дубль оформил Александр Антонов (14-я, 72-я).
Второй матч серии до трех побед пройдет 10 марта также в Первоуральске.
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