«Уральский трубник» дома обыграл «Водник» в первом матче ¼ финала ЧР по бенди

Встреча, прошедшая в четверг в Первоуральске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Евгений Игошин (42-я минута), Дмитрий Разуваев (55-я) и Григорий Липин (57-я). У «Водника» дубль оформил Александр Антонов (14-я, 72-я).

Второй матч серии до трех побед пройдет 10 марта также в Первоуральске.