«Енисей» вышел вперёд в серии с «Волгой» в ¼ финала плей-офф ЧР по бенди
Красноярский «Енисей» в первом матче четвертьфинала
плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил «Волгу» из Ульяновской области со счётом 9:4.
Вторая игра в серии до трёх побед состоится в Красноярске 10 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 9:4 (6:1).
Голы: Вдовенко, 6 (1:0); Шевцов, 26 (2:0); Викулин, 28 (3:0); Вдовенко, 29 (4:0); Шевцов, 32 (5:0); Цыцаров, 44 (5:1); Шевцов, 45 (6:1); Ларионов, 50 (6:2); Ахметзянов, 54 (7:2); Насонов, 60 (8:2); Ларионов, 64 (8:3); Рязанов, 77 (8:4); Прокопьев, 86 (9:4).
Счёт в серии: 1−0.
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