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9 марта 2017, 17:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

«Байкал-Энергия» обыграл «Кузбасс» в первом матче серии плей-офф

«Байкал-Энергия» на своем льду обыграл «Кузбасс» в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России — 8:2.

В составе хозяев голы забили Руслан Тремаскин, Максим Гавриленко, Александр Егорычев, Станислав Исмагилова, дублями отличились Евгений Иванушкин и Павел Дубовик. Второй матч серии до трех побед состоится в пятницу.

Чемпионат России.

Плей-офф.

¼ финала.

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:2 (3:0).
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