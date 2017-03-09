«Байкал-Энергия» обыграл «Кузбасс» в первом матче серии плей-офф
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграл «Кузбасс» в первом матче ¼ финала
плей-офф чемпионата России — 8:2.
В составе хозяев голы забили Руслан Тремаскин, Максим Гавриленко, Александр Егорычев, Станислав Исмагилова, дублями отличились Евгений Иванушкин и Павел Дубовик. Второй матч серии до трех побед состоится в пятницу.
Чемпионат России.
¼ финала.
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:2 (3:0).
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