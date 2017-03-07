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7 марта 2017, 12:55 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Финальный этап чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Финальный этап чемпионата России по бенди сезона-2016/17 состоится в Хабаровске во дворце спорта «Ерофей», сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Финальный этап чемпионата России по <span class=error>бенди</span> сезона-2016/17 состоится в Хабаровске во дворце спорта Ерофей сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (<span class=error>ФХМР</span>). Увеличить
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Финальный этап пройдет с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта — игра за третье место, 26 марта — финал.

Последние три года победителем чемпионата России по хоккею с мячом становился красноярский «Енисей».
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