Минин заявил, что глава ФХМР Скрынник предлагал ему деньги за отказ от своих слов
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Начальник архангельского «Водника» Дмитрий Минин заявил, что глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник предлагал ему деньги и медали за отказ от своих слов критики в адрес организации.
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«Водник» 26 февраля дома проиграл иркутскому клубу «Байкал-Энергия» со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. Минин после игры заявил, что Федерация хоккея с мячом России убивает этот вид спорта в стране, а любой, кто посмеет выступить с критикой в адрес организации, нещадно карается.
«Не вошел (в телевизионную передачу о скандале) эпизод, когда я рассказывал, как Борис Скрынник предлагал мне деньги, чтобы я отказался от своих слов. Он так и не понял, что я делаю это не
Также начальник «Водника» сообщил, что Скрынник угрожал ему. «Это произошло после заседания
Агентство «Р-Спорт» пока не располагает комментарием Скрынника по заявлению Минина.
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