Минин заявил, что глава ФХМР Скрынник предлагал ему деньги за отказ от своих слов

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«Водник» 26 февраля дома проиграл иркутскому клубу «Байкал-Энергия» со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. Минин после игры заявил, что Федерация хоккея с мячом России убивает этот вид спорта в стране, а любой, кто посмеет выступить с критикой в адрес организации, нещадно карается.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР дисквалифицировал Минина и главных тренеров команд на 2,5 года, аннулировал результат матча и назначил переигровку на 3 марта на нейтральном поле, которая завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 4:3. Минин сообщил, что присутствовал на этой игре, несмотря на дисквалификацию.

«Не вошел (в телевизионную передачу о скандале) эпизод, когда я рассказывал, как Борис Скрынник предлагал мне деньги, чтобы я отказался от своих слов. Он так и не понял, что я делаю это не из-за денег. Главное, что мы подняли этот вопрос и все увидели», — цитирует Минина News29.

Также начальник «Водника» сообщил, что Скрынник угрожал ему. «Это произошло после заседания контрольно-дисциплинарного комитета. Он хотел, чтобы я забрал все слова обратно и сказал, что был в состоянии аффекта. Затем предлагал мне медали и деньги. Я ему отказал. В полицию обращаться не буду, у меня есть такое правило: ходить и не стонать», — сказал Минин.

Агентство «Р-Спорт» пока не располагает комментарием Скрынника по заявлению Минина.