Хоккеисты «Байкал-Энергии» сыграют с «Кузбассом» в четвертьфинале чемпионата России

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» проведут четвертьфинальные матчи с командой «Кузбасс» в рамках чемпионата России. Встречи состоятся 9 и 10 марта в Иркутске и 14 марта в Кемерово. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу федерации бенди России.

В стадию плей-офф бело-синие вышли вице-лидерами. По итогам второго этапа турнира они одержали восемь побед.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» победили «Водник» в переигровочном матче чемпионата России 3 марта. Встреча завершилась со счетом 4:3.