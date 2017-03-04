Хоккеисты «Байкал-Энергии» одолели «Водник» в переигровочном матче Чемпионата России
Игра завершилась со счетом 4:3.
Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержали победу над командой «Водник» из Архангельска в переигровочном матче Чемпионата России накануне, 3 марта. Встреча завершилась со счетом 4:3. Все четыре гола в ворота «Водника» забил Евгений Иванушкин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, переигровка была назначена после того, как хоккеисты «Байкал-Энергии» победили команду «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой»
Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.
Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.
Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании
Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.
Хоккеисты красноярского «Енисея» после скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» выступили с открытым обращением к Путину, в котором поддержали игроков и руководство архангельского «Водника» и призвали главу государства спасти хоккей с мячом для России. Ролик с обращением опубликован на Youtube.
Дополнительное заседание
Также в «Байкал-Энергии» произведены кадровые перестановки. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев (также объявлен выговор). По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности назначен Владимир Янко.
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#Хоккейный_цирк.
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