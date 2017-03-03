К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВОДНИК — БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ — 3:4 (0:3)

Голы: Иванушкин, 28 (0:1). С. Исмагилов, 31 (0:2). Иванушкин, 32 (0:3). Иванушкин, 62 (0:4). Антонов, 65 (1:4). Перминов, 80 — с пенальти (2:4). Перминов, 85 (3:4). Незабитый пенальти: Дергаев («Водник»), 7 (вратарь). Штрафное время: 30−50. Обухово. Стадион «СК Обухово». 1700 зрителей.

«МОЙ БАННЕР — В ГОЛОВЕ»

Обухово — небольшой поселок в 30 километрах от Москвы, но как только ты попадаешь в него, то кажется, что уехал в 1990 год в глубинку. Маленькие дома, маленькие палатки. На новые частные дома даже не обращаешь внимание. Вроде бы их только построили, а вид такой, что всем исполнилось лет тридцать.

Много полиции, и это удивительно. Полиция перекрыла и подъезд к стадиону.

— А журналистам-то где парковаться? — кричу я из машины.

— Сюда заезжай, — откликаются оттуда. — Прессе здесь можно.

Надо сказать, что ни разу ни до матча, ни после него я не показал журналистское удостоверение. Просто ходил везде, где мне надо. И везде пропускали. Я такого не помню со времен первых чемпионатов России по футболу.

Скажем честно, что и к простым зрителям отношение было самое гуманное. Да, был досмотр на стадион, искали, в основном спиртные напитки. И не только.

— Баннеры есть какие-нибудь? — уточнил у меня представитель власти.

— Только в голове, — успокоил я его. — И там призыв: «Заканчивайте быстрей».

Он от удивления даже в сумку не заглянул.

«ПУСТЬ МАТЕМАТИКИ ИДУТ ПРЕПОДАВАТЬ»

Стадион «Обухово» расположен под открытым небом. Но лед на холодильных установках и температура «плюс 5» не наносит ощутимого вреда покрытию. Правда, когда на минуту выглянуло солнце, то все расстроились. Оно могло расплавить лед.

На этом стадионе проводились матчи чемпионата мира, но своей профессиональной команды нет. Всю зиму тренируются дети, юноши и ветераны.

Атмосфера тревоги чувствовалось.

— Парни, сегодня надо как можно чаще бить по своим воротам, — подошел я к игрокам «Водника» на разминке.

Они испугано отшатнулись.

Толпа прессы собралась возле одного человека. О, так это же главный тренер сборной России Сергей Мяус. Он отвечал на вопросы телевизионщика, который стоял в красивой позе и думал, что задает важные вопросы.

Я посмотрел на камеру и увидел логотип телекомпании, которую вообще никто не смотрит. Более того, я думал, что они уже закрыты. Но нет — работают.

Я же слушал Мяуса, который объяснял ситуацию.

— Это все понятно, — прервал я тренера. — Но ведь даже перед переигровкой ситуация не изменилась. Обеим командам нужны поражения.

— В смысле — поражения? — удивился Мяус. — Я так считаю: если тренер начинает считать расклады, то ему надо идти преподавать математику в университет.

Тут пришла моя очередь удивляться, какими видит университеты наш главный тренер.

«ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ИГРАЙТЕ»

Открою тайну. Два года я был пресс-атташе клуба «Агрохим», который базировался в Березниках Пермского края, два сезона ездил на поезде (тогда еще прямой трассы между городами не было), был с клубом, когда он выходил в высшую лигу. То есть насмотрелся на этот вид спорта достаточно и даже больше.

С тех пор ничего не изменилось. Вид спорта остался прежним, менее техничным, так как все великие ушли (не случайно один из игроков «Водника» Михаил Чермных 1976 года рождения — один из лучших в команде), но по-прежнему малосмотрибельным. Для телевидения настоящая мука его показывать. Для зрителя на стадионе — мука, что запретили спиртное, и тщательно досматривают.

Столкновений стало больше. В самом начале матча Янис Бефус из «Водника» упал так неудачно, что не мог подняться минут десять. На лед даже выехала скорая помощь, но как только машина разогналась, Янис встал и поехал на скамейку.

По-прежнему велик судейский фактор. В одном из моментов можно заметить касание клюшки соперника (это запрещено), а можно не заметить. Все на тоненького.

Зрителей полный стадион — я совершенно не понимаю, откуда они пришли. Правда, к середине второго тайма болельщиков стало гораздо меньше.

Все спокойно. Евгений Иванушкин из «Байкала» сделал хет-трик, у иркутской команды было комфортное преимущество, но тут «Водник» забил три мяча.

— Они же боялись четвертый гол организовать, — сказал позже Владимир Янко, который после скандала возглавил «Байкал». — Вы разве не заметили?

Но я забежал чуть вперед.

«ЭТО КЛЕЙМО ДЛЯ НАШЕГО СПОРТА»

Болельщиков никто не сдерживал, и сразу после финального свистка они побежали к Евгению Иванушкину, который для бенди как Александр Овечкин для хоккея с шайбой, только с победами. Ну, или как Павел Дацюк, если брать в расчет возраст. При этом Иванушкин даже в 38 лет — лучший игрок турнира.

— В итоге-то вы рады, что случился тот матч? — я показал на огромное количество журналистов. — Смотрите, сколько людей пришло.

— Этот матч — клеймо для всего нашего спорта и российского хоккея с мячом, — внезапно ответил Иванушкин. — Я в той игре не участвовал, остался дома.

— А как бы вы поступили? — уточнили у ветерана.

— Не знаю, — пожал плечами он. — Я же дома был. Может быть, просто ушел со льда.

Мы помолчали.

— Что скажете по сегодняшней игре и о своем следующем сопернике? — внезапно поинтересовался представитель федерального канала.

Многие сразу ушли.

«ДА ЭТО СТРОИТЕЛИ КАКИЕ-ТО»

На пресс-конференцию после игры внезапно стали пускать по аккредитациям.

— У нас такой порядок, — говорили мне.

— Порядок! — вспыхнул я. — У вас в матче 20 автоголов, а вы тут про порядок говорите?

Подействовало. Но уже на самой пресс-конференции велели задавать вопросы только по этому матчу.

Наступило тягостное молчание.

— Что скажете про судей? — тихо проговорил кто-то с места. — Похвалите или поругайте их, как это у нас принято.

Тренер похвалили.

У Владимира Янко зазвонил телефон.

— О, ваш коллега звонит, — показал он на прессу. — Какой же нетерпеливый.

Официальная часть закончилась. Сразу после новый главный тренер «Байкала» обрушился с критикой и на руководство «Водника», и на клубы, которые поддержали команду.

— Вы же не будете опровергать то, что российский хоккей с мячом в кризисе? — я задал самый важный вопрос.

— Да какой кризис, — возмутился Янко. — На местах все нормально, интерес есть. А если этот прораб Митин. Митин же?

— Минин.

— Я имена прорабов не знаю. Так вот если этот прораб на всю страну говорит, что лично зашел в раздевалку, прервал тренера и приказал забивать в свои ворота, то что рассуждать-то.

Это была яркая речь, в которой было много энергии.

— Иванушкин правильно сказал — клеймо, — закончил Янко. — Но мне очень жаль, что тренеров и некоторых игроков отстранили. Талантливые люди — они ни в чем не виноваты.

— То есть ничего негативного в хоккее с мячом нет? — спросил мой сосед.

— Молодой человек, — стал стыдить его тренер. — Не надо вот про это. Хватит.

И тут стало жалко: ведь после этой игры хоккей с мячом, скорее всего, вновь станет никому не интересен.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Обухово.