«Водник» — «Байкал», дубль 2. «Я фамилии прорабов не знаю»
В подмосковном Обухово состоялась переигровка самого скандального матча в истории всего российского спорта. Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла архангельский «Водник» со счетом 4:3, а главный тренер победителей заявил, что соперник боялся забивать.
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Видимо, что-то случилось...
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ВОДНИК —
Голы: Иванушкин, 28 (0:1). С. Исмагилов, 31 (0:2). Иванушкин, 32 (0:3). Иванушкин, 62 (0:4). Антонов, 65 (1:4). Перминов, 80 — с пенальти (2:4). Перминов, 85 (3:4). Незабитый пенальти: Дергаев («Водник»), 7 (вратарь). Штрафное время: 30−50. Обухово. Стадион «СК Обухово». 1700 зрителей.
«МОЙ БАННЕР — В ГОЛОВЕ»
Обухово — небольшой поселок в 30 километрах от Москвы, но как только ты попадаешь в него, то кажется, что уехал в 1990 год в глубинку. Маленькие дома, маленькие палатки. На новые частные дома даже не обращаешь внимание. Вроде бы их только построили, а вид такой, что всем исполнилось лет тридцать.
Много полиции, и это удивительно. Полиция перекрыла и подъезд к стадиону.
— А
— Сюда заезжай, — откликаются оттуда. — Прессе здесь можно.
Надо сказать, что ни разу ни до матча, ни после него я не показал журналистское удостоверение. Просто ходил везде, где мне надо. И везде пропускали. Я такого не помню со времен первых чемпионатов России по футболу.
Скажем честно, что и к простым зрителям отношение было самое гуманное. Да, был досмотр на стадион, искали, в основном спиртные напитки. И не только.
— Баннеры есть
— Только в голове, — успокоил я его. — И там призыв: «Заканчивайте быстрей».
Он от удивления даже в сумку не заглянул.
«ПУСТЬ МАТЕМАТИКИ ИДУТ ПРЕПОДАВАТЬ»
Стадион «Обухово» расположен под открытым небом. Но лед на холодильных установках и температура «плюс 5» не наносит ощутимого вреда покрытию. Правда, когда на минуту выглянуло солнце, то все расстроились. Оно могло расплавить лед.
На этом стадионе проводились матчи чемпионата мира, но своей профессиональной команды нет. Всю зиму тренируются дети, юноши и ветераны.
Атмосфера тревоги чувствовалось.
— Парни, сегодня надо как можно чаще бить по своим воротам, — подошел я к игрокам «Водника» на разминке.
Они испугано отшатнулись.
Толпа прессы собралась возле одного человека. О, так это же главный тренер сборной России Сергей Мяус. Он отвечал на вопросы телевизионщика, который стоял в красивой позе и думал, что задает важные вопросы.
Я посмотрел на камеру и увидел логотип телекомпании, которую вообще никто не смотрит. Более того, я думал, что они уже закрыты. Но нет — работают.
Я же слушал Мяуса, который объяснял ситуацию.
— Это все понятно, — прервал я тренера. — Но ведь даже перед переигровкой ситуация не изменилась. Обеим командам нужны поражения.
— В смысле — поражения? — удивился Мяус. — Я так считаю: если тренер начинает считать расклады, то ему надо идти преподавать математику в университет.
Тут пришла моя очередь удивляться, какими видит университеты наш главный тренер.
«ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ИГРАЙТЕ»
Открою тайну. Два года я был
С тех пор ничего не изменилось. Вид спорта остался прежним, менее техничным, так как все великие ушли (не случайно один из игроков «Водника» Михаил Чермных 1976 года рождения — один из лучших в команде), но
Столкновений стало больше. В самом начале матча Янис Бефус из «Водника» упал так неудачно, что не мог подняться минут десять. На лед даже выехала скорая помощь, но как только машина разогналась, Янис встал и поехал на скамейку.
Зрителей полный стадион — я совершенно не понимаю, откуда они пришли. Правда, к середине второго тайма болельщиков стало гораздо меньше.
Все спокойно. Евгений Иванушкин из «Байкала» сделал
— Они же боялись четвертый гол организовать, — сказал позже Владимир Янко, который после скандала возглавил «Байкал». — Вы разве не заметили?
Но я забежал чуть вперед.
«ЭТО КЛЕЙМО ДЛЯ НАШЕГО СПОРТА»
Болельщиков никто не сдерживал, и сразу после финального свистка они побежали к Евгению Иванушкину, который для бенди как Александр Овечкин для хоккея с шайбой, только с победами. Ну, или как Павел Дацюк, если брать в расчет возраст. При этом Иванушкин даже в 38 лет — лучший игрок турнира.
— В
— Этот матч — клеймо для всего нашего спорта и российского хоккея с мячом, — внезапно ответил Иванушкин. — Я в той игре не участвовал, остался дома.
— А как бы вы поступили? — уточнили у ветерана.
— Не знаю, — пожал плечами он. — Я же дома был. Может быть, просто ушел со льда.
Мы помолчали.
— Что скажете по сегодняшней игре и о своем следующем сопернике? — внезапно поинтересовался представитель федерального канала.
Многие сразу ушли.
«ДА ЭТО СТРОИТЕЛИ КАКИЕ-ТО»
На
— У нас такой порядок, — говорили мне.
— Порядок! — вспыхнул я. — У вас в матче 20 автоголов, а вы тут про порядок говорите?
Подействовало. Но уже на самой
Наступило тягостное молчание.
— Что скажете про судей? — тихо проговорил
Тренер похвалили.
У Владимира Янко зазвонил телефон.
— О, ваш коллега звонит, — показал он на прессу. — Какой же нетерпеливый.
Официальная часть закончилась. Сразу после новый главный тренер «Байкала» обрушился с критикой и на руководство «Водника», и на клубы, которые поддержали команду.
— Вы же не будете опровергать то, что российский хоккей с мячом в кризисе? — я задал самый важный вопрос.
— Да какой кризис, — возмутился Янко. — На местах все нормально, интерес есть. А если этот прораб Митин. Митин же?
— Минин.
— Я имена прорабов не знаю. Так вот если этот прораб на всю страну говорит, что лично зашел в раздевалку, прервал тренера и приказал забивать в свои ворота, то что
Это была яркая речь, в которой было много энергии.
— Иванушкин правильно сказал — клеймо, — закончил Янко. — Но мне очень жаль, что тренеров и некоторых игроков отстранили. Талантливые люди — они ни в чем не виноваты.
— То есть ничего негативного в хоккее с мячом нет? — спросил мой сосед.
— Молодой человек, — стал стыдить его тренер. — Не надо вот про это. Хватит.
И тут стало жалко: ведь после этой игры хоккей с мячом, скорее всего, вновь станет никому не интересен.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Обухово.
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