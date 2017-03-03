Янко: «Водник» в концовке не атаковал. Было заметно, что они боялись забить

«Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча со счётом 4:3. Состоявшаяся сегодня в Подмосковье встреча была переигровкой матча, который закончился скандалом. «Байкал-Энергия» тогда выиграл со счётом 11:9, при этом все мячи были забиты игроками команд в собственные ворота.



«Это провокации, так поступать непорядочно. И сегодня в концовке «Водник», имея хороший подбор игроков, не атаковал. Было заметно, что они боялись забить, чтобы не попасть в плей-офф на «Енисей», — заявил Янко на пресс-конференции.