Янко: «Водник» в концовке не атаковал. Было заметно, что они боялись забить
Игроки «Водника» боялись забивать «Байкалу-Энергии», заявил исполняющий обязанности главного тренера иркутян Владимир Янко после матча чемпионата России по хоккею с мячом между этими командами.
«Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча со счётом 4:3. Состоявшаяся сегодня в Подмосковье встреча была переигровкой матча, который закончился скандалом. «Байкал-Энергия» тогда выиграл со счётом 11:9, при этом все мячи были забиты игроками команд в собственные ворота.
«Это провокации, так поступать непорядочно. И сегодня в концовке «Водник», имея хороший подбор игроков, не атаковал. Было заметно, что они боялись забить, чтобы не попасть в
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