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3 марта 2017, 17:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Янко: «Водник» в концовке не атаковал. Было заметно, что они боялись забить

Игроки «Водника» боялись забивать «Байкалу-Энергии», заявил исполняющий обязанности главного тренера иркутян Владимир Янко после матча чемпионата России по хоккею с мячом между этими командами.

«Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча со счётом 4:3. Состоявшаяся сегодня в Подмосковье встреча была переигровкой матча, который закончился скандалом. «Байкал-Энергия» тогда выиграл со счётом 11:9, при этом все мячи были забиты игроками команд в собственные ворота.

«Это провокации, так поступать непорядочно. И сегодня в концовке «Водник», имея хороший подбор игроков, не атаковал. Было заметно, что они боялись забить, чтобы не попасть в плей-офф на «Енисей», — заявил Янко на пресс-конференции.
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Иванушкин: Матч «Водника» и «Байкала» останется клеймом на российском хоккее с мячом

ОБУХОВО Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеист «Байкала-Энергии» Евгений Иванушкин уверен, что скандал, который случился во время матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и иркутской командой, навсегда останется клеймом. Об этом Иванушкин заявил журналистам.
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