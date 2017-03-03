Иванушкин: Матч «Водника» и «Байкала» останется клеймом на российском хоккее с мячом
ОБУХОВО Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеист «Байкала-Энергии» Евгений Иванушкин уверен, что скандал, который случился во время матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и иркутской командой, навсегда останется клеймом. Об этом Иванушкин заявил журналистам.
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Ранее «Байкал-Энергия» одержал победу над «Водником» в переигровке со счетом 4:3. Встреча проходила в подмосковном Обухове.
«Уверен, что этот скандал останется клеймом на российском хоккее с мячом. Вы спрашиваете меня, чтобы я делал, но в том матче я не принимал участия и даже говорить о своих возможных действиях не хочу, без комментариев», — сказал Иванушкин.
Предыдущая встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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