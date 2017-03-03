Тренер «Водника» отметил судейство в матче по хоккею с мячом против «Байкала-Энергии»
ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Исполняющий обязанности главного тренера архангельской команды «Водник» Александр Тюкавин назвал хорошей работу судей на переигровке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против иркутского «Байкала-Энергии». Такое мнение Тюкавин высказал на пресс- конференции.
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Встреча между «Водником» и «Байкалом-Энергией» завершилась победой иркутской команды со счетом 4:3.
«Матч получился хороший, с обилием голевых моментов, очень понравилась игра, да и к судьям никаких вопросов нет, отработали хорошо, все удаления были по правилам», — сказал Тюкавин.
Предыдущая встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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