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3 марта 2017, 16:26 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Тренер «Водника» отметил судейство в матче по хоккею с мячом против «Байкала-Энергии»

ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Исполняющий обязанности главного тренера архангельской команды «Водник» Александр Тюкавин назвал хорошей работу судей на переигровке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против иркутского «Байкала-Энергии». Такое мнение Тюкавин высказал на пресс- конференции.

По словам Александра Тюкавина к арбитрам матча никаких вопросов нет. Увеличить
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Встреча между «Водником» и «Байкалом-Энергией» завершилась победой иркутской команды со счетом 4:3.

«Матч получился хороший, с обилием голевых моментов, очень понравилась игра, да и к судьям никаких вопросов нет, отработали хорошо, все удаления были по правилам», — сказал Тюкавин.

Предыдущая встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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Иванушкин: Матч «Водника» и «Байкала» останется клеймом на российском хоккее с мячом

Иванушкин: Матч «Водника» и «Байкала» останется клеймом на российском хоккее с мячом

ОБУХОВО Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеист «Байкала-Энергии» Евгений Иванушкин уверен, что скандал, который случился во время матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и иркутской командой, навсегда останется клеймом. Об этом Иванушкин заявил журналистам.
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