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3 марта 2017, 16:25 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Тренер «Байкала-Энергии»: «Водник» боялся забить гол в концовке матча

ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Архангельская команда «Водник» в концовке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом боялась забить гол в ворота иркутского «Байкала-Энергии». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера иркутской команды Владимир Янко.

Переигровка скандального матча между командами завершилась победой Байкала-Энергии со счетом 4:3. Увеличить
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Переигровка завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 4:3.

«Это все провокации, непорядочно так делать. Даже сегодня в концовке матча «Водник», обладая таким подбором игроков, разве атаковал? Ребята, да видно же было, что они гол боялись забить, не хотят они играть против «Енисея», — сказал Янко.

В воскресенье команды играли друг против друга в Архангельске. Тот матч завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причем все 20 мячей были забиты игроками в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча и назначил переигровку. В турнирной таблице «Байкал-Энергия» ранее обеспечил себе второе место и в четвертьфинале чемпионата России встретится с победителем стыкового матча между казанским «Динамо» и кемеровским «Сибсельмашем». «Водник», ставший шестым, сыграет с «Уральским Трубником» из Первоуральска.

Четвертьфиналы чемпионата России стартуют 9 марта.
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Иванушкин: Матч «Водника» и «Байкала» останется клеймом на российском хоккее с мячом

ОБУХОВО Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеист «Байкала-Энергии» Евгений Иванушкин уверен, что скандал, который случился во время матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и иркутской командой, навсегда останется клеймом. Об этом Иванушкин заявил журналистам.
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