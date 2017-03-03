Тренер «Байкала-Энергии»: «Водник» боялся забить гол в концовке матча

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Переигровка завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 4:3.

«Это все провокации, непорядочно так делать. Даже сегодня в концовке матча «Водник», обладая таким подбором игроков, разве атаковал? Ребята, да видно же было, что они гол боялись забить, не хотят они играть против «Енисея», — сказал Янко.

В воскресенье команды играли друг против друга в Архангельске. Тот матч завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причем все 20 мячей были забиты игроками в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча и назначил переигровку. В турнирной таблице «Байкал-Энергия» ранее обеспечил себе второе место и в четвертьфинале чемпионата России встретится с победителем стыкового матча между казанским «Динамо» и кемеровским «Сибсельмашем». «Водник», ставший шестым, сыграет с «Уральским Трубником» из Первоуральска.

Четвертьфиналы чемпионата России стартуют 9 марта.