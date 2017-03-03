Тренер «Байкала-Энергии»: «Водник» боялся забить гол в концовке матча
ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Архангельская команда «Водник» в концовке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом боялась забить гол в ворота иркутского «Байкала-Энергии». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера иркутской команды Владимир Янко.
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Видимо, что-то случилось...
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Переигровка завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 4:3.
«Это все провокации, непорядочно так делать. Даже сегодня в концовке матча «Водник», обладая таким подбором игроков, разве атаковал? Ребята, да видно же было, что они гол боялись забить, не хотят они играть против «Енисея», — сказал Янко.
В воскресенье команды играли друг против друга в Архангельске. Тот матч завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причем все 20 мячей были забиты игроками в свои ворота.
Четвертьфиналы чемпионата России стартуют 9 марта.
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