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«Байкал-Энергия» одержал победу над «Водником» со счетом 4:3. Встреча проходила в подмосковном Обухове.

«Думаю таким и должен быть матч. Когда две команды атакуют, забивают в ворота соперника, защищают свои. Где присутствует драйв, эмоции, где болельщики подстегивают команды идти вперед. Теперь у игроков есть возможность переосмыслить все. Всех призываю жить по регламенту, стараться найти правильное решение и развивать хоккей с мячом», — сказал Мяус.

Предыдущая встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.