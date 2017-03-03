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3 марта 2017, 15:46 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Мяус: Переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла с драйвом и эмоциями

ОБУХОВО /Московская область/, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. В переигровке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» присутствовал драйв и эмоции. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

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«Байкал-Энергия» одержал победу над «Водником» со счетом 4:3. Встреча проходила в подмосковном Обухове.

«Думаю таким и должен быть матч. Когда две команды атакуют, забивают в ворота соперника, защищают свои. Где присутствует драйв, эмоции, где болельщики подстегивают команды идти вперед. Теперь у игроков есть возможность переосмыслить все. Всех призываю жить по регламенту, стараться найти правильное решение и развивать хоккей с мячом», — сказал Мяус.

Предыдущая встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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