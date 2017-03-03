«Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча ЧР по хоккею с мячом
В Обухово состоялась переигровка матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией».
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Победу одержал «Байкал-Энергия» со счётом 4:3.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап. Переигровка
«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:4 (0:3).
Голы: Иванушкин, 28 (0:1); Иванушкин, 32 (0:3); Иванушкин, 62 (0:4); Антонов, 65 (1:4); Перминов, 80 (2:4).
26 февраля во встрече этих команд был зафиксирован счёт 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причём всё мячи были забиты в свои ворота. По итогам заседания КДК ФХМР главные тренеры команды Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, автор 11 автоголов Олег Пивоваров («Водник») — на полгода. Также клубы были оштрафованы на 300 тыс. рублей.
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