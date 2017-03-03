Пивоваров был дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч «Водника» и иркутского «Байкала-Энергией» в чемпионате страны.

Сам хоккеист от комментариев отказался.

В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.