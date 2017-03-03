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3 марта 2017, 15:06 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Дисквалифицированный хоккеист Пивоваров посетил матч «Водник» — «Байкал-Энергия»

ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Дисквалифицированный на шесть месяцев игрок «Водника» Олег Пивоваров посетил переигровку матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между его командой и «Байкалом-Энергией», которая проходит в подмосковном Обухове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пивоваров был дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч «Водника» и иркутского «Байкала-Энергией» в чемпионате страны.

Сам хоккеист от комментариев отказался.

В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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Мяус: Переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла с драйвом и эмоциями

Мяус: Переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла с драйвом и эмоциями

ОБУХОВО /Московская область/, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. В переигровке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» присутствовал драйв и эмоции. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
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