Дисквалифицированный хоккеист Пивоваров посетил матч «Водник» — «Байкал-Энергия»
ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Дисквалифицированный на шесть месяцев игрок «Водника» Олег Пивоваров посетил переигровку матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между его командой и «Байкалом-Энергией», которая проходит в подмосковном Обухове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Пивоваров был дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания
Сам хоккеист от комментариев отказался.
В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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