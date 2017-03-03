«На матче работает 105 полицейских и 20 человек из народной дружины. Зрителей пришло около тысячи», — сказал Тимонин.

В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.