На матче по хоккею с мячом «Водник» — «Байкал-Энергия» работает более 100 полицейских
ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Безопасность на переигровке матча чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Водник» и «Байкал- Энергия» обеспечивают более 100 полицейских и 20 человек народной дружины. Об этом ТАСС сообщил директор спортивного клуба «Обухово» Олег Тимонин.
«На матче работает 105 полицейских и 20 человек из народной дружины. Зрителей пришло около тысячи», — сказал Тимонин.
В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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