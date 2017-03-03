Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28960359/
3 марта 2017, 14:00 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

На матче по хоккею с мячом «Водник» — «Байкал-Энергия» работает более 100 полицейских

ОБУХОВО /Московская обл./, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Безопасность на переигровке матча чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Водник» и «Байкал- Энергия» обеспечивают более 100 полицейских и 20 человек народной дружины. Об этом ТАСС сообщил директор спортивного клуба «Обухово» Олег Тимонин.

«На матче работает 105 полицейских и 20 человек из народной дружины. Зрителей пришло около тысячи», — сказал Тимонин.

В воскресенье в Архангельске прошла встреча между командами и завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала- Энергии». Все 20 мячей были забиты в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Мяус уверен, что матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет по спортивному принципу

ОБУХОВО /Московская область/, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Переигровка матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между арханегльским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» пройдет по спортивному принципу. Такую уверенность ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи

Отстранен и оштрафован: WBC наказал Александра Поветкина

Кириченко: победу в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит", "Ростов" поборется за еврокубки