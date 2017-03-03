Мяус уверен, что матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет по спортивному принципу
ОБУХОВО /Московская область/, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Переигровка матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между арханегльским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» пройдет по спортивному принципу. Такую уверенность ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
Переигровка матча началась в 13:00 в подмосковном Обухове.
«После таких ЧП, после грубых нарушений всех спортивных, человеческих и моральных норм, вижу, что команды вышли на переигровку сосредоточенными и готовыми к игре. Уверен, что разум восторжествует, и игра будет проведена по спортивному принципу», — сказал Мяус.
Встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.
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