Переигровка матча началась в 13:00 в подмосковном Обухове.

«После таких ЧП, после грубых нарушений всех спортивных, человеческих и моральных норм, вижу, что команды вышли на переигровку сосредоточенными и готовыми к игре. Уверен, что разум восторжествует, и игра будет проведена по спортивному принципу», — сказал Мяус.

Встреча между клубами прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку.