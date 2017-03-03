Колобков: ФХМР сделала выводы после матча «Водника» и «Байкала- Энергии»

В воскресенье матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» завершился со счетом 9:11, причем все 20 голов хоккеисты забили в собственные ворота. В понедельник результат матча был аннулирован Контрольно-дисциплинарным комитетом ФХМР и назначена переигровка, которая пройдет в пятницу в подмосковном Обухове.

«В последний год много скандалов сотрясают федерацию, мы внимательно изучаем ситуацию. Вчера встречались с руководством, обсуждали ситуацию. Это недопустимый, вопиющий случай, безобразие, профессиональные спортсмены, получающие зарплату, тренеры, не имеют права так себя вести. Должны быть сделаны выводы, и федерация их сделала», — отметил Колобков.

«В первую очередь есть федерация, регион, Минспорт, правоохранительные органы. Надо пользоваться законными способами, которые есть в нашей стране. Такие факты должны пресекаться», — добавил Колобков.

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет на стадионе СК «Обухово», начало — 13:00 мск. Решением Контрольно- дисциплинарного комитета ФХМР на 2,5 года дисквалифицированы тренеры команд — Игорь Гапанович из «Водника» и Евгений Ерахтин из «Байкал-Энергии». Исполнять их обязанности будут самый опытный игрок архангельской команды 41-летний Александр Тюкавин и Владимир Янко соответственно. Знаменитый специалист, который шесть раз приводил сборные СССР и России к победам на чемпионатах мира, ранее работал спортивным директором «Байкала- Энергии».