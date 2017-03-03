«Водник» и «Байкал-Энергия» переиграют скандальный матч по хоккею с мячом
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Переигровка скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» из Иркутска пройдет в пятницу в подмосковном Обухове. Воскресная игра команд в Архангельске завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11, причем все 20 голов хоккеисты забили в собственные ворота.
В понедельник результат матча был аннулирован
На полгода был дисквалифицирован казахстанский хоккеист «Водника» Олег Пивоваров, который провел 11 мячей в свои ворота, а давший указание своим игрокам забивать автоголы начальник архангельского клуба Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года. Минин, являющийся председателем региональной федерации, объяснил свой поступок желание привлечь внимание к ситуации в отечественном хоккее с мячом.
«Воднику» все еще невыгодно побеждать
При этом «Воднику», исходя из турнирных соображений, невыгодно побеждать иркутян. Результат матча будет иметь определяющее значение при распределении мест накануне старта
Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет на стадионе СК «Обухово», начало — 13:00 мск.
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В первых матчах «Кузбасс» победил казанское «Динамо» — 4:2, а «Сибсельмаш» — московское — 9:3. Ответные встречи в парах пройдут 4 марта, четвертьфиналы чемпионата России стартуют 9 марта.
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