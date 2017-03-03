«Водник» и «Байкал-Энергия» переиграют скандальный матч по хоккею с мячом

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В понедельник результат матча был аннулирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации хоккея с мячом России. На 2,5 года дисквалифицированы тренеры команд — Игорь Гапанович из «Водника» и Евгений Ерахтин («Байкал- Энергия»). Исполнять их обязанности будут самый опытный игрок архангельской команды 41-летний Александр Тюкавин, а также Владимир Янко. Знаменитый специалист, который шесть раз приводил сборные СССР и России к победам на чемпионатах мира, ранее работал спортивным директором «Байкала-Энергии».

На полгода был дисквалифицирован казахстанский хоккеист «Водника» Олег Пивоваров, который провел 11 мячей в свои ворота, а давший указание своим игрокам забивать автоголы начальник архангельского клуба Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года. Минин, являющийся председателем региональной федерации, объяснил свой поступок желание привлечь внимание к ситуации в отечественном хоккее с мячом.

«Воднику» все еще невыгодно побеждать

При этом «Воднику», исходя из турнирных соображений, невыгодно побеждать иркутян. Результат матча будет иметь определяющее значение при распределении мест накануне старта плей-офф чемпионата страны. Иркутский клуб гарантировал себе второе место в группе на втором этапе, тогда как «Водник» в случае победы поднимется на пятое место и сыграет в четвертьфинале с чемпионом страны — красноярским «Енисеем». Поражение архангельского клуба выведет его в плей-офф на более скромный «Уральский трубник» из Первоуральска.

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет на стадионе СК «Обухово», начало — 13:00 мск.

В плей-офф чемпионата России сыграют восемь команд. Хабаровский «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Уральский трубник», «Енисей», ульяновская «Волга» и «Водник» вошли в первую шестерку по итогам группового турнира на втором этапе. Еще две путевки получат победители стыковых матчей между седьмой и восьмой командами (ими стали казанское и московское «Динамо», которые проиграли все восемь матчей этапа) и первыми двумя клубами группы II — новосибирским «Сибсельмашем» и кемеровским «Кузбассом».

В первых матчах «Кузбасс» победил казанское «Динамо» — 4:2, а «Сибсельмаш» — московское — 9:3. Ответные встречи в парах пройдут 4 марта, четвертьфиналы чемпионата России стартуют 9 марта.