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2 марта 2017, 20:50 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

ФХМР призвала клубы не поддаваться на провокации

Федерация хоккея с мячом России выступила с заявлением в адрес клубов в связи с ажиотажем вокруг инцидента в матче чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией».

Архангелогородцы проиграли со счётом 9:11, а все голы были забиты в свои ворота. Главные тренеры команд Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года каждый, а оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей.

«В условиях непростой ситуации, сложившейся в отечественном хоккее с мячом в связи с вопиющим инцидентом, произошедшим 26 февраля 2017 года в Архангельске во время матча “Водник” — “Байкал-Энергия”, и последовавших событий, имевших место в информационном пространстве, исполнительный комитет Федерации хоккея с мячом России обращается к руководителям клубов и региональных федераций, спортсменам, тренерам, арбитрам и работникам клубов с призывом действовать исключительно в рамках основополагающего и общепринятого устава — регламента Всероссийских соревнований — и последовательно соблюдать все пункты данного документа, который перед каждым хоккейным сезоном (и сезон-2016/17 не является исключением) принимается хоккейными клубами, предоставляющими гарантии по его выполнению.

В столь важный для всего русского хоккея период мы призываем все клубы и команды не поддаваться на провокации и объединить свои усилия во благо нашего национального вида спорта с более чем 100-летней историей, украшенной целой россыпью побед и великолепной игрой истинных мастеров русского хоккея. Исполком ФХМР заявляет, что в дальнейшем будет руководствоваться исключительно регламентом Всероссийских соревнований и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХМР.
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