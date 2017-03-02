Клуб по хоккею с мячом из Казахстана может заявиться в Суперлигу в сезоне-2017/18

«Мы готовим команду для Суперлиги, хотим заявить ее на сезон-2017/18. У нас есть команда “Акжайык”, которая играет в Высшей лиге, хотим поднять уровень и выходить на Суперлигу», — сказал Жаксымбетов.

Сейчас «Акжайык» выступает в Высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом. Казахстанский клуб пробился в финальный турнир соревнований, в котором принимают участие шесть команд и который завершится 5 марта. После двух игр «Акжайык» занимает последнее место в турнирной таблице, на набрав еще ни одного очка.

В Суперлиге по хоккею с мячом в текущем сезоне выступают 12 клубов.