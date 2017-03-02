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2 марта 2017, 19:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Клуб по хоккею с мячом из Казахстана может заявиться в Суперлигу в сезоне-2017/18

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казахстанский клуб по хоккею с мячом «Акжайык» может заявиться для участия в российской Суперлиге в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея с мячом Казахстана Оралбай Жаксымбетов.

«Мы готовим команду для Суперлиги, хотим заявить ее на сезон-2017/18. У нас есть команда “Акжайык”, которая играет в Высшей лиге, хотим поднять уровень и выходить на Суперлигу», — сказал Жаксымбетов.

Сейчас «Акжайык» выступает в Высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом. Казахстанский клуб пробился в финальный турнир соревнований, в котором принимают участие шесть команд и который завершится 5 марта. После двух игр «Акжайык» занимает последнее место в турнирной таблице, на набрав еще ни одного очка.

В Суперлиге по хоккею с мячом в текущем сезоне выступают 12 клубов.
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