Федерация: Будущее Пивоварова в сборной Казахстана по бенди будет решено в мае

Пивоваров был дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч с иркутским «Байкалом-Энергией» в чемпионате страны.

«Пока никакого решения принимать не будем. Мы будем делать выводы на будущее, но даже, если бы не было этого инцидента, мы все равно пересмотрели бы состав сборной. Если говорить лично о Пивоварове, то его будущее в сборной тоже будет решаться на совете», — сказал Жаксымбетов.

«Мы уважаем и поддерживаем решение Федерации хоккея с мячом России, а так у нас есть свой совет, который вынесет решение по сборной, потому что вы знаете, какой у нас был результат. В мае, когда вернется весь тренерский штаб, мы проведем тренерский совет, там будет ясно, кто вообще сможет играть за сборную Казахстана. В будущем хотим сделать акцент на своих игроков», — добавил глава федерации.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.