ФХМР по следам скандала с «Водником» попросила клубы не поддаваться на провокации
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Исполком Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) после скандала с участием архангельского «Водника» и «Байкала-Энергии» из Иркутска попросил участников чемпионата страны не поддаваться на провокации и действовать исключительно в рамках регламента соревнований.
«Байкал-Энергия» 26 февраля на выезде встречался с «Водником» в заключительном матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 9:11, при этом все мячи были забиты в свои ворота.
«В столь важный для всего русского хоккея период мы призываем все клубы и команды не поддаваться на провокации и объединить свои усилия во благо нашего национального вида спорта с более чем 100-летней историей, украшенной целой россыпью побед и великолепной игрой истинных мастеров русского хоккея», — сказано в заявлении членов исполкома на официальном сайте ФХМР.
ФХМР попросила клубы осуществлять деятельность в рамках регламента соревнований, устава федерации, договора об участии и других официальных документов и законов РФ.
«Исполком ФХМР заявляет, что в дальнейшем будет руководствоваться исключительно регламентом всероссийских соревнований и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
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