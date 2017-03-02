ФХМР по следам скандала с «Водником» попросила клубы не поддаваться на провокации

«Байкал-Энергия» 26 февраля на выезде встречался с «Водником» в заключительном матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 9:11, при этом все мячи были забиты в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФХМР аннулировал результат матча, назначив переигровку на 3 марта на нейтральном поле, а также отстранил главных тренеров команд на 2,5 года.

«В столь важный для всего русского хоккея период мы призываем все клубы и команды не поддаваться на провокации и объединить свои усилия во благо нашего национального вида спорта с более чем 100-летней историей, украшенной целой россыпью побед и великолепной игрой истинных мастеров русского хоккея», — сказано в заявлении членов исполкома на официальном сайте ФХМР.

ФХМР попросила клубы осуществлять деятельность в рамках регламента соревнований, устава федерации, договора об участии и других официальных документов и законов РФ.

«Исполком ФХМР заявляет, что в дальнейшем будет руководствоваться исключительно регламентом всероссийских соревнований и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в сообщении.