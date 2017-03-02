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2 марта 2017, 9:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Янко назначен и. о. главного тренера ХК «Байкал-Энергия»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Владимир Янко назначен исполняющим обязанности главного тренера иркутского клуба «Байкал-Энергия», выступающего в чемпионате России по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с предыдущим наставником Евгением Ерахтиным расторгнуто по инициативе клуба. Увеличить
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Также сообщается, что по инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным.

«Руководством ХК “Байкал-Энергия” после тщательного разбора обстоятельств инцидента, произошедшего 26 февраля в Архангельске во время матча чемпионата страны с “Водником”, наложены дисциплинарные взыскания на тренерский штаб команды. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев, которому также объявлен выговор», — говорится в сообщении.

В среду контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) принял решение дисквалифицировать начальника «Водника» Дмитрия Минина на 2,5 года, старшего тренера клуба Николая Яровича — на два года. Во вторник главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.
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