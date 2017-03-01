Владимир Янко: Ребята, очнитесь, вы просто не владеете собой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вы считаете адекватным решение КДК ФХМР?

— Получилось, что клубы наказали одинаково. Считаю, что «Водник» нужно было наказывать жестче, поскольку именно они стали виновниками такого безобразия. С их стороны был явный умысел, и они этого не скрывают! Но это — мое личное мнение.

— «Енисей» вчера выступил в защиту «Водника»…

— Меня сейчас это очень волнует. Я возмущен ситуацией, когда после этой цирковой игры «Водник» поддержал «Енисей». Ребята, вы за то хамство, которое игроки и руководители клуба устроили перед зрителями? У вас всех умопомешательство? С многими, кто стоял в кадре во время этого заявления красноярского клуба, мы выигрывали серьезные турниры. Их или заставили, или просто зомбировали. Здравомыслящий человек не может поддерживать такие поступки. Скажу: ребята, очнитесь, вы просто не владеете собой.

Мы в своей ненависти дошли до абсурда. Обращаюсь к игрокам «Енисея» и «Водника»: лучше бы вы выиграли чемпионат мира, и мы бы вами гордились.

— Как восприняли в Иркутске решения КДК по странному матчу «Водник» — «Байкал-Энергия»?

— Наш тренер Евгений Ерахтин, конечно, сделал ошибку, пусть и не умышленную. Опыта ему не хватило или решительности — не знаю. В таких ситуациях я просто уводил команду с поля. За эту ошибку мы все должны отвечать. Моя ошибка тоже присутствует. Будь я 26 февраля на стадионе «Труд», такое безобразие не произошло бы.

— Вы с тренером «Водника» Игорем Гапановичем давно знакомы. Успели пообщаться?

— Да, он говорил: «Я-то здесь при чем? Мне приказали!». Клуб явно подставил человека, который очень много сделал для «Водника» и всей Архангельской области.

— Начальник клуба из Архангельска Дмитрий Минин заявил, что именно он давал установку и на поражение, и на возможные автоголы.

— Мне не понятно, как такому человеку доверили руководить клубом и тратить государственные деньги? Он еще кичится содеянным.

— «Байкал-Энергия» летит на переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове?

— Конечно. Мы же в начале сезона подписываем все бумаги и должны выполнять регламент. Нам гораздо труднее, чем «Воднику». Мы из Архангельска добирались почти сутки, немного отдохнули и снова — в самолет.

— Игра в поддавки может повториться?

— Это будет двойным хамством со стороны «Водника».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КДК ФХМР дисквалифицировал начальника «Водника» Дмитрия Минина на 2,5 года, тренера Николая Яровича — на 2 года, игрока Олега Пивоварова на 6 месяцев. Хоккеисты «Байкал-Энергии», забивавшие в свои ворота дисквалифицированы на 6 месяцев (условно).

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-Казань» — 4:2. «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо-Москва» — 9:3.