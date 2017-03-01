Дмитрий Минин: Мы хотим лигу, где есть спортивный принцип

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— Как восприняли сегодняшнее решение КДК ФХМР?

— Моя дисквалификация — это нормально. Я принимаю ответственность, так как решение было мое, а ребята его только поддержали. Обоюдное отстранение старших тренеров тоже адекватно. Странным и однобоким кажется наказание Пивоварова на полгода, ведь шесть хоккеистов «Байкал-Энергии» отделались условным наказанием при том, что играли и делали то же самое. Непонятна последняя фраза вердикта — «обжалованию не подлежит». Все остается на усмотрение федерации — что хотим, то и делаем. Вы должны принять и смириться.

— Как было решено поехать на повторную встречу с «Байкал-Энергией»?

— Сегодня утром мы всей командой обсудили вчерашнее решения КДК. Попросили ребят поехать на переигровку в Обухово, объяснив это тем, что болельщики не виноваты в произошедшем. Они ждали плей-офф к марту, и мы весь сезон готовились к самым важным матчам. Игроки все единогласно это поддержали, и это дорогого стоит.

— Кто будет руководить командой в переигровке, учитывая дисквалификации?

— Если не будет других решений, то возглавлять «Водник» до конца сезона будет один из наших прославленных хоккеистов Александр Тюкавин. Он получил травму в Хабаровске. Думали, что будет лечиться после успешной операции, но не получается.

— Как относитесь к поддержке других клубов Суперлиги?

— Три команды замечают беспредел, который творится в нашем виде спорта. Посмотрим, как поступят остальные. Мы действуем в открытую и нам нечего скрывать, учитывая, что поступаем по совести и правде.

— Какие конкретные изменения вы предлагаете?

— Речь о созыве отчетно-выборной конференции, чтобы разработать и принять новый устав. В федерации необходимо создать абсолютно прозрачную финансовую систему. Предлагаем провести независимую аудиторскую проверку деятельности федерации за последние четыре года В исполком должны войти представители всех регионов команд Суперлиги и Высшей лиги. Формула проведения чемпионата России должна быть изменена с учетом пожеланий всех клубов, а не только удобных федерации. Необходимо создать независимый институт судей, который не подчиняется ФХМР.

— Насколько это осуществимо в сложившейся ситуации?

— Мы не призываем к революции, смещению президента, мы хотим соревнований, проходящих по спортивному принципу.