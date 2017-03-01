Штрафы «Водника» и «Байкала-Энергии» обжалованию не подлежат

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Соответствующее решение было принято Контрольно- дисциплинарным комитетом (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) в среду. Также на два года был дисквалифицирован старший тренер «Водника» Николай Ярович.

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» прошел 26 февраля и завершился со счетом 9:11, а все голы в матче были забиты хоккеистами в свои ворота. Причем 11 мячей забил Пивоваров. ФХМР впоследствии аннулировала результат поединка и назначила переигровку на 3 марта в подмосковном Обухове. По итогам скандального матче также были на 2,5 года дисквалифицированы главные тренер команд Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Судьба Минина и Пивоварова

Сразу после завершения КДК руководство ФХМР объявило о желании отстранить Минина от любой деятельности в хоккее с мячом. Соответствующее письмо будет направлено руководству Архангельской области с вопросом о соответствии кандидатуры Минина занимаемой им должности председателя региональной федерации.

Пресс-служба «Водника» сразу после вердикта КДК ошибочно назначила исполняющим обязанности Яровича, однако впоследствии данная новость была удалена. Позже руководство клуба приняло решение назначить и. о. главного тренера Александра Тюкавина. Пивоваров же пока не планирует покидать клуб.

Федерация проведет аудит

В ФХМР назвали «не жесткими» санкции к Пивоварову, однако президент федерации Борис Скрынник отметил, что дисквалификация должна оказать влияние на хоккеиста. Также Скрынник отметил, что ФХМР в марте ждет аудит по итогам сезона.

«У нас все время проводится финансовый аудит. У нас были выборы, там были отчеты. Аудит за прошедший сезон пройдет у нас в марте», — сообщил Скрынник ТАСС. При этом глава федерации заметил, что вопрос о проблемах в организации является не более чем попыткой «нагнетания атмосферы».

«Вопрос аудита является нагнетанием ситуации. Минину нужно разобраться в “Воднике”, куда там уходят выделяемые им средства», — сказал президент ФХМР.

При этом все дисквалифицированные не могут оспорить решение КДК. Как заявил ТАСС член комитета Сергей Мяус, решение ФХМР не означает автоматического расторжения контрактов с клубами, однако запрещает данным людям появляться на матчах под эгидой федерации.