Штрафы «Водника» и «Байкала-Энергии» обжалованию не подлежат
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеист архангельского «Водника» Олег Пивоваров и начальник команды Дмитрий Минин дисквалифицированы на шесть месяцев и 2,5 года соответственно по итогам скандального матча против «Байкала- Энергии» в чемпионате России по хоккею с мячом.
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Соответствующее решение было принято Контрольно- дисциплинарным комитетом (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) в среду. Также на два года был дисквалифицирован старший тренер «Водника» Николай Ярович.
Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» прошел 26 февраля и завершился со счетом 9:11, а все голы в матче были забиты хоккеистами в свои ворота. Причем 11 мячей забил Пивоваров. ФХМР впоследствии аннулировала результат поединка и назначила переигровку на 3 марта в подмосковном Обухове. По итогам скандального матче также были на 2,5 года дисквалифицированы главные тренер команд Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.
Судьба Минина и Пивоварова
Сразу после завершения КДК руководство ФХМР объявило о желании отстранить Минина от любой деятельности в хоккее с мячом. Соответствующее письмо будет направлено руководству Архангельской области с вопросом о соответствии кандидатуры Минина занимаемой им должности председателя региональной федерации.
Федерация проведет аудит
В ФХМР назвали «не жесткими» санкции к Пивоварову, однако президент федерации Борис Скрынник отметил, что дисквалификация должна оказать влияние на хоккеиста. Также Скрынник отметил, что ФХМР в марте ждет аудит по итогам сезона.
«У нас все время проводится финансовый аудит. У нас были выборы, там были отчеты. Аудит за прошедший сезон пройдет у нас в марте», — сообщил Скрынник ТАСС. При этом глава федерации заметил, что вопрос о проблемах в организации является не более чем попыткой «нагнетания атмосферы».
«Вопрос аудита является нагнетанием ситуации. Минину нужно разобраться в “Воднике”, куда там уходят выделяемые им средства», — сказал президент ФХМР.
При этом все дисквалифицированные не могут оспорить решение КДК. Как заявил ТАСС член комитета Сергей Мяус, решение ФХМР не означает автоматического расторжения контрактов с клубами, однако запрещает данным людям появляться на матчах под эгидой федерации.
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