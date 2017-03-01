Дисквалифицированные работники «Водника» и «Байкала- Энергии» не могут оспорить санкции

Ранее Пивоваров был дисквалифицирован на полгода. Скандал вокруг ФХМР разгорелся после матча «Водник» — «Байкал-Энергия», который завершился со счетом 9:11, а все 20 мячей были забиты игроками команд в свои ворота. ФХМР также дисквалифицировала главных тренеров команда на 2,5 года каждого, на этот же срок был дисквалифицирован начальник «Водника» Дмитрий Минин, дававший указание игрокам забивать в свои ворота. На два года был дисквалифицирован старший тренер архангельской команды Николай Ярович.

«Они не могут подать апелляции и оспорить дисквалификацию. Наказание может быть сокращено при ходатайстве после истечения половины срока. При этом мы не запрещаем тренировать и работать в клубах, однако на играх появляться запрещено», — сказал Мяус.