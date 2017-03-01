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1 марта 2017, 19:31 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Дисквалифицированные работники «Водника» и «Байкала- Энергии» не могут оспорить санкции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеист Олег Пивоваров, начальник «Водника» Дмитрий Минин, а также тренеры Игорь Гапанович, Евгений Ерахтин и Николай Ярович не могут оспорить дисквалификации Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС сообщил член Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР Сергей Мяус.

Ранее Пивоваров был дисквалифицирован на полгода. Скандал вокруг ФХМР разгорелся после матча «Водник» — «Байкал-Энергия», который завершился со счетом 9:11, а все 20 мячей были забиты игроками команд в свои ворота. ФХМР также дисквалифицировала главных тренеров команда на 2,5 года каждого, на этот же срок был дисквалифицирован начальник «Водника» Дмитрий Минин, дававший указание игрокам забивать в свои ворота. На два года был дисквалифицирован старший тренер архангельской команды Николай Ярович.

«Они не могут подать апелляции и оспорить дисквалификацию. Наказание может быть сокращено при ходатайстве после истечения половины срока. При этом мы не запрещаем тренировать и работать в клубах, однако на играх появляться запрещено», — сказал Мяус.
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