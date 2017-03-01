Тюкавин будет исполнять обязанности главного тренера ХК «Водник» до конца сезона
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Александр Тюкавин будет исполнять обязанности главного тренера архангельского «Водника» в оставшихся матчах чемпионата России по хоккею с мячом, сообщается на официальном сайте клуба.
«Водник» 26 февраля на своем льду принимал иркутский «Байкал-Энергию» в заключительном матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 9:11, при этом все мячи в матче были забиты в свои ворота.
«По решению руководства архангельского клуба исполнять обязанности главного тренера “Водника” до конца сезона будет Александр Тюкавин, который является самым опытным и титулованным игроком ледовой дружины с берегов Северной Двины», — говорится в сообщении.
Помимо Гапановича и Ерахтина, КДК ФХМР дисквалифицировал на два года старшего тренера «Водника» Николая Яровича и занимающего аналогичную должность в иркутском «Байкале-Энергии» Валерия Грачева. Кроме того, автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров получил дисквалификацию на шесть месяцев, а начальник архангельской команды Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года. Сами клубы получили по дисциплинарному предупреждению и будут обязаны заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей штрафа.
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