Тюкавин будет исполнять обязанности главного тренера ХК «Водник» до конца сезона

«Водник» 26 февраля на своем льду принимал иркутский «Байкал-Энергию» в заключительном матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 9:11, при этом все мячи в матче были забиты в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) аннулировал результат матча, назначив переигровку на 3 марта на нейтральном поле, а также отстранил на 2,5 года главных тренеров команд Евгения Гапановича и Евгения Ерахтина.

«По решению руководства архангельского клуба исполнять обязанности главного тренера “Водника” до конца сезона будет Александр Тюкавин, который является самым опытным и титулованным игроком ледовой дружины с берегов Северной Двины», — говорится в сообщении.

Помимо Гапановича и Ерахтина, КДК ФХМР дисквалифицировал на два года старшего тренера «Водника» Николая Яровича и занимающего аналогичную должность в иркутском «Байкале-Энергии» Валерия Грачева. Кроме того, автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров получил дисквалификацию на шесть месяцев, а начальник архангельской команды Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года. Сами клубы получили по дисциплинарному предупреждению и будут обязаны заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей штрафа.