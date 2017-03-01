Федерация хоккея с мячом ответила на обращение игроков «Енисея» к Путину
В Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) назвали обращение игроков «Енисея» к Владимиру Путину, в котором они просили «спасти русский хоккей», попыткой использовать ситуацию в личных интересах. Об этом РБК сообщил член исполкома ФХМР Максим Кастырин.
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Игроки команды «Енисей» записали видеообращение к Путину после матча чемпионата России по хоккею с мячом, в ходе которого игроки команд «Водник» и «Байкал-Энергия» в знак протеста 20 раз забили мяч в свои ворота. В ролике игроки «Енисея» заявили, что на протяжении нескольких сезонов «сталкиваются с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России».
Они добавили, что хотят просто «честно играть в хоккей и радовать своих болельщиков». Поступок, произошедший во время матча «Водника» и «Байкал-Энергии», спортсмены назвали «мужественным». Он, по их мнению, направлен «на спасение» хоккея с мячом.
«Флешмоб с обращением к Путину мы никак не оцениваем, ввиду отсутствия реальных жалоб. Федерация расценивает это как попытку использовать текущий случай под личные интриги. Вчера Минин [начальник клуба «Водник"] сам признал, что матч был позорным для русского хоккея», — сообщил Кастырин.
Отвечая на вопрос РБК, будет ли федерация проводить мероприятия по предотвращению инцидентов, когда команды забивают мячи в свои ворота, Кастырин ответил, что «полностью это предотвратить невозможно». «Безусловно, меры будут разработаны, но это будет сделано не моментально», — объяснил Максим Кастырин.
Во время матча на чемпионате России игроки команды «Байкал-Энергия» отправили в свои ворота девять мячей, а «Водник» забил в свои 11 голов. По сообщению издания «Спорт-Экспресс», команды не были заинтересованы в победе, потому что выбирали себе более удобного соперника в
Начальник «Водника» Дмитрий Минин 28 февраля заявил, что игроки забивали в свои ворота по его команде. Произошедшее он также назвал «позором русского хоккея». Глава «Байкал-Энергии» заявил, что игроки клуба забивали в свои ворота, потому что «поддались на провокацию».
Отвечая на обращение игроков «Енисея», в Кремле заявили, что адресовывать просьбу «спасти русский хоккей» главе государства некорректно. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, это «никак не вопрос президента».
Схема розыгрыша чемпионата России по хоккею с мячом достаточно запутана и разбита на несколько этапов. Сейчас проходит круговой турнир с участием восьми команд, каждая из которых выйдет в ¼ финала. По традиционной схеме команда, занявшая первое место, сыграет с командой, занявшей восьмое, вторая — с седьмой, третья — с шестой и четвертая с пятой.
«Водник» в случае победы над «Байкал-Энергией» (Иркутск) занял бы пятое место и вышел бы в четвертьфинале на действующего чемпиона страны «Енисей» из Красноярска. В случае поражения архангельский клуб стал бы шестым и сыграл бы в
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