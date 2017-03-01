Федерация хоккея с мячом ответила на обращение игроков «Енисея» к Путину

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Игроки команды «Енисей» записали видеообращение к Путину после матча чемпионата России по хоккею с мячом, в ходе которого игроки команд «Водник» и «Байкал-Энергия» в знак протеста 20 раз забили мяч в свои ворота. В ролике игроки «Енисея» заявили, что на протяжении нескольких сезонов «сталкиваются с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России».

Они добавили, что хотят просто «честно играть в хоккей и радовать своих болельщиков». Поступок, произошедший во время матча «Водника» и «Байкал-Энергии», спортсмены назвали «мужественным». Он, по их мнению, направлен «на спасение» хоккея с мячом.

«Флешмоб с обращением к Путину мы никак не оцениваем, ввиду отсутствия реальных жалоб. Федерация расценивает это как попытку использовать текущий случай под личные интриги. Вчера Минин [начальник клуба «Водник"] сам признал, что матч был позорным для русского хоккея», — сообщил Кастырин.

Отвечая на вопрос РБК, будет ли федерация проводить мероприятия по предотвращению инцидентов, когда команды забивают мячи в свои ворота, Кастырин ответил, что «полностью это предотвратить невозможно». «Безусловно, меры будут разработаны, но это будет сделано не моментально», — объяснил Максим Кастырин.

Во время матча на чемпионате России​ игроки команды «Байкал-Энергия» отправили в свои ворота девять мячей, а «Водник» забил в свои 11 голов. По сообщению издания «Спорт-Экспресс», команды не были заинтересованы в победе, потому что выбирали себе более удобного соперника в плей-офф (при котором участник выбывает из турнира после первого же проигрыша). Позже результат матча был аннулирован. Как сообщили в Федерации хоккея с мячом России, он будет переигран на нейтральном поле.

Начальник «Водника» Дмитрий Минин 28 февраля заявил, что игроки забивали в свои ворота по его команде. Произошедшее он также назвал «позором русского хоккея». Глава «Байкал-Энергии» заявил, что игроки клуба забивали в свои ворота, потому что «поддались на провокацию».

Отвечая на обращение игроков «Енисея», в Кремле заявили, что адресовывать просьбу «спасти русский хоккей» главе государства некорректно. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, это «никак не вопрос президента».

Схема розыгрыша чемпионата России по хоккею с мячом достаточно запутана и разбита на несколько этапов. Сейчас проходит круговой турнир с участием восьми команд, каждая из которых выйдет в ¼ финала. По традиционной схеме команда, занявшая первое место, сыграет с командой, занявшей восьмое, вторая — с седьмой, третья — с шестой и четвертая с пятой.