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1 марта 2017, 18:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Валуев: Скандал в ЧР негативно скажется на репутации бенди, наказания справедливы

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Скандальный матч чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия» негативно скажется на репутации этого вида спорта, наказания его участникам справедливы, заявил агентству «Р-Спорт» член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.

Скандальный матч чемпионата России по <span class=error>бенди</span> между архангельским Водником и иркутским клубом Байкал-Энергия негативно скажется на репутации этого вида спорта наказания его участникам справедливы заявил агентству Р-Спорт член исполкома Федерации хоккея с мячом России (<span class=error>ФХМР</span>) Николай Валуев. Увеличить
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Игра чемпионата России «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче игроки команд забили в свои ворота. КДК ФХМР аннулировал результат встречи, назначив переигровку на 3 марта, а также дисквалифицировал главного тренера «Водника» Игоря Гапановича и возглавляющего «Байкал-Энергию» Евгения Ерахтина на 2,5 года. Забивший 11 голов в свои ворота хоккеист «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на полгода.

«Считаю, что все правильно сделали. Два с половиной года дисквалификации главным тренерам, полгода хоккеисту Пивоварову — это справедливое наказание для наших “героев”. Конечно, вся ситуация с этим матчем негативно скажется на отношении к бенди, на репутации вида спорта. Что теперь делать? Играть надо красиво, вот что делать нужно», — сказал Валуев по телефону.
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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеист архангельского «Водника» Олег Пивоваров и начальник команды Дмитрий Минин дисквалифицированы на шесть месяцев и 2,5 года соответственно по итогам скандального матча против «Байкала- Энергии» в чемпионате России по хоккею с мячом.
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