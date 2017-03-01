Валуев: Скандал в ЧР негативно скажется на репутации бенди, наказания справедливы
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Скандальный матч чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия» негативно скажется на репутации этого вида спорта, наказания его участникам справедливы, заявил агентству «Р-Спорт» член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.
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Игра чемпионата России «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче игроки команд забили в свои ворота. КДК ФХМР аннулировал результат встречи, назначив переигровку на 3 марта, а также дисквалифицировал главного тренера «Водника» Игоря Гапановича и возглавляющего «Байкал-Энергию» Евгения Ерахтина на 2,5 года. Забивший 11 голов в свои ворота хоккеист «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на полгода.
«Считаю, что все правильно сделали. Два с половиной года дисквалификации главным тренерам, полгода хоккеисту Пивоварову — это справедливое наказание для наших “героев”. Конечно, вся ситуация с этим матчем негативно скажется на отношении к бенди, на репутации вида спорта. Что теперь делать? Играть надо красиво, вот что делать нужно», — сказал Валуев по телефону.
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