Старшие тренеры «Водника» и «Байкал-Энергии» дисквалифицированы на два года

Встреча чемпионата страны по бенди «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев льда со счетом 9:11. Все голы в матче игроки команд забили в свои ворота. В понедельник состоялось предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР, на котором результат матча был аннулирован и назначена переигровка встречи 3 марта на нейтральном поле.

Ранее КДК дисквалифицировал главных тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии» соответственно Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. Оба клуба также были наказаны штрафом в размере 300 тысяч рублей.

По результатам дополнительного заседания КДК ФХМР, которое прошло в среду, автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров получил дисквалификацию на шесть месяцев, а начальник архангельской команды Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года.

Решения КДК относительно спортивных санкций в других инстанциях обжалованию не подлежат.