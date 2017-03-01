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1 марта 2017, 18:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Старшие тренеры «Водника» и «Байкал-Энергии» дисквалифицированы на два года

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировал на два года старшего тренера архангельского «Водника» Николая Яровича и занимающего аналогичную должность в иркутском «Байкале-Энергии» Валерия Грачева после скандального матча чемпионата России, сообщается на официальном сайте ФХМР.

Встреча чемпионата страны по бенди «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев льда со счетом 9:11. Все голы в матче игроки команд забили в свои ворота. В понедельник состоялось предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР, на котором результат матча был аннулирован и назначена переигровка встречи 3 марта на нейтральном поле.

Ранее КДК дисквалифицировал главных тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии» соответственно Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. Оба клуба также были наказаны штрафом в размере 300 тысяч рублей.

По результатам дополнительного заседания КДК ФХМР, которое прошло в среду, автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров получил дисквалификацию на шесть месяцев, а начальник архангельской команды Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года.

Решения КДК относительно спортивных санкций в других инстанциях обжалованию не подлежат.
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Хоккеист «Водника» Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч

Хоккеист «Водника» Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч с иркутским «Байкалом- Энергией» в чемпионате страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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