Старшие тренеры «Водника» и «Байкал-Энергии» дисквалифицированы на два года
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировал на два года старшего тренера архангельского «Водника» Николая Яровича и занимающего аналогичную должность в иркутском «Байкале-Энергии» Валерия Грачева после скандального матча чемпионата России, сообщается на официальном сайте ФХМР.
Встреча чемпионата страны по бенди «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев льда со счетом 9:11. Все голы в матче игроки команд забили в свои ворота. В понедельник состоялось предварительное заседание
Ранее КДК дисквалифицировал главных тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии» соответственно Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. Оба клуба также были наказаны штрафом в размере 300 тысяч рублей.
По результатам дополнительного заседания КДК ФХМР, которое прошло в среду, автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров получил дисквалификацию на шесть месяцев, а начальник архангельской команды Дмитрий Минин отстранен на 2,5 года.
Решения КДК относительно спортивных санкций в других инстанциях обжалованию не подлежат.
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