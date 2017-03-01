Хоккеист «Водника» Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания
Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч с иркутским «Байкалом- Энергией» в чемпионате страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Заседание КДК ФХМР прошло в среду в Москве. Пивоваров на него не прибыл, также отсутствовали начальник команды Дмитрий Минин и старший тренер «Водника» Николай Ярович. Ранее сообщалось, что решение по Пивоварову будет принято даже без личного присутствия хоккеиста.
Во вторник главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.
Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.
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