Хоккеист «Водника» Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заседание КДК ФХМР прошло в среду в Москве. Пивоваров на него не прибыл, также отсутствовали начальник команды Дмитрий Минин и старший тренер «Водника» Николай Ярович. Ранее сообщалось, что решение по Пивоварову будет принято даже без личного присутствия хоккеиста.

Во вторник главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.