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1 марта 2017, 16:53 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Хоккеист «Водника» Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за скандальный матч с иркутским «Байкалом- Энергией» в чемпионате страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее главные тренеры команд Игорь Гапанович (Водник) и Евгений Ерахтин (Байкал-Энергия) были дисквалифицированы на 25 года. Увеличить
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Заседание КДК ФХМР прошло в среду в Москве. Пивоваров на него не прибыл, также отсутствовали начальник команды Дмитрий Минин и старший тренер «Водника» Николай Ярович. Ранее сообщалось, что решение по Пивоварову будет принято даже без личного присутствия хоккеиста.

Во вторник главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.
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«Водник» еще не решил, поедет ли на переигровку матча с «Байкалом-Энергией»

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Решение, поедет ли «Водник» в подмосковное Обухово на переигровку скандального матча по хоккею с мячом с иркутским «Байкалом-Энергией», будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщили в хоккейном клубе «Водник».
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Хоккеист "Водника" Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев за скандальный матч

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