«Водник» еще не решил, поедет ли на переигровку матча с «Байкалом-Энергией»
АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Решение, поедет ли «Водник» в подмосковное Обухово на переигровку скандального матча по хоккею с мячом с иркутским «Байкалом-Энергией», будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщили в хоккейном клубе «Водник».
«Завтра будет принято решение, поедет “Водник” на переигровку или нет», — сказал начальник команды «Водник» Дмитрий Минин.
Накануне решением
«Федерация является общественной организацией. Она не может уволить главного тренера. Игорь Гапанович на период дисквалификации не сможет находиться в раздевалке команды за час до матча, в раздевалке и на поле — во время матча. Тренерским процессом он заниматься может», — пояснил начальник команды.
Решение по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, для старшего тренера «Водника» Николая Яровича и для нападающего «Водника» Олега Пивоварова будет озвучено в среду. «Пять игроков “Байкала-Энергии”, забивавших мячи в свои ворота, и старший тренер иркутян к ответу перед комиссией федерации привлечены не были», — отметили в «Воднике». Как сообщили в
В воскресенье архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая должна состояться 3 марта в подмосковном Обухово.
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