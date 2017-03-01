«Водник» еще не решил, поедет ли на переигровку матча с «Байкалом-Энергией»

«Завтра будет принято решение, поедет “Водник” на переигровку или нет», — сказал начальник команды «Водник» Дмитрий Минин.

Накануне решением контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей, главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года.

«Федерация является общественной организацией. Она не может уволить главного тренера. Игорь Гапанович на период дисквалификации не сможет находиться в раздевалке команды за час до матча, в раздевалке и на поле — во время матча. Тренерским процессом он заниматься может», — пояснил начальник команды.

Решение по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, для старшего тренера «Водника» Николая Яровича и для нападающего «Водника» Олега Пивоварова будет озвучено в среду. «Пять игроков “Байкала-Энергии”, забивавших мячи в свои ворота, и старший тренер иркутян к ответу перед комиссией федерации привлечены не были», — отметили в «Воднике». Как сообщили в пресс-службе «Водника», окончательное решение об апелляции будет принято после вынесения всех вердиктов федерации.

В воскресенье архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая должна состояться 3 марта в подмосковном Обухово.