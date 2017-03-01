Сергей Ломанов-младший может вернуться в «Енисей»

Легендарный хоккеист Сергей Ломанов-младший признался, что не исключает возможность возвращения в «Енисей». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на шведские СМИ.

«Я еще не решил, где буду выступать в следующем сезоне. Выбираю между “Венерсборгом” и “Енисеем”. Шансы пока 50 на 50. Сначала хочу отдохнуть и не думать об этом, а затем уже принимать решение», — заявил Ломанов.

Сейчас хоккеист играет за «Венерсборг», который выступает в высшей лиге чемпионата Швеции. Ломанов перешел в скандинавский клуб в мае прошлого года.

На этой неделе стало известно, что «Венерсборг» не сможет выиграть чемпионат Швеции. В четвертьфинале Элитсерии команда Ломанова проиграла «Вилле» все три матча и завершила выступление в турнире.