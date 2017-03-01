Сергей Ломанов-младший может вернуться в «Енисей»
Нынешняя команда хоккеиста потеряла шансы на чемпионство в Швеции.
Легендарный хоккеист Сергей
«Я еще не решил, где буду выступать в следующем сезоне. Выбираю между “Венерсборгом” и “Енисеем”. Шансы пока 50 на 50. Сначала хочу отдохнуть и не думать об этом, а затем уже принимать решение», — заявил Ломанов.
Сейчас хоккеист играет за «Венерсборг», который выступает в высшей лиге чемпионата Швеции. Ломанов перешел в скандинавский клуб в мае прошлого года.
На этой неделе стало известно, что «Венерсборг» не сможет выиграть чемпионат Швеции. В четвертьфинале Элитсерии команда Ломанова проиграла «Вилле» все три матча и завершила выступление в турнире.
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