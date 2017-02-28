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28 февраля 2017, 20:13 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Член исполкома ФХМР: Хоккеист «Водника» Пивоваров может получить условную дисквалификацию

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) может наказать игрока архангельского «Водника» Олега Пивоварова условной дисквалификацией. Об этом ТАСС заявил член исполкома ФХМР, главный тренер сборной России Сергей Мяус.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

Во вторник состоялось заседание КДК ФХМР. Главные тренеры «Водника» Игорь Гапанович и «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года, также на клубы наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей. На заседание был вызван и Пивоваров, который отметился 11 автоголами, но он не смог прибыть на КДК из-за плохого самочувствия. В среду состоится очередное заседание, на котором будет выслушана позиция Пивоварова.

«Данное решение можно оценивать и как жесткое, и как мягкое — наказывать клубы на деньги было бы несерьезно, а выгонять клубы из суперлиги — тоже нельзя, ведь это может привести к потере этих клубов. Завтра выслушаем Дмитрия Минина (начальника “Водника” — прим. ТАСС) и Пивоварова, а также тренера Николая Яровича, рассмотрим действия и иркутских хоккеистов. Важно не наказание, а важно осознание, что люди наплевали на болельщиков, на спорт, на федерацию. То, что они вели грязную игру, останется на их совести», — заявил Мяус.

«Решения КДК жесткие, но адекватные. Наверное, игроки должны хотя бы получить условную дисквалификацию. Если они когда-то еще будут вопреки регламенту допускать какие-то нарушения, то это условная дисквалификация может перерасти в длительную или пожизненную дисквалификацию, это мое мнение», — резюмировал он.
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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главные тренеры архангельского «Водника» и иркутского «Байкала-Энергии» Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин соответственно дисквалифицированы на 2,5 года после скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом, в котором было забито 20 автоголов. Встреча, состоявшаяся 26 февраля в Архангельске, завершилась победой «Байкал-Энергии» со счетом 11:9, а все голы были забиты командами исключительно в свои ворота.
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