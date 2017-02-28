Член исполкома ФХМР: Хоккеист «Водника» Пивоваров может получить условную дисквалификацию

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

Во вторник состоялось заседание КДК ФХМР. Главные тренеры «Водника» Игорь Гапанович и «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года, также на клубы наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей. На заседание был вызван и Пивоваров, который отметился 11 автоголами, но он не смог прибыть на КДК из-за плохого самочувствия. В среду состоится очередное заседание, на котором будет выслушана позиция Пивоварова.

«Данное решение можно оценивать и как жесткое, и как мягкое — наказывать клубы на деньги было бы несерьезно, а выгонять клубы из суперлиги — тоже нельзя, ведь это может привести к потере этих клубов. Завтра выслушаем Дмитрия Минина (начальника “Водника” — прим. ТАСС) и Пивоварова, а также тренера Николая Яровича, рассмотрим действия и иркутских хоккеистов. Важно не наказание, а важно осознание, что люди наплевали на болельщиков, на спорт, на федерацию. То, что они вели грязную игру, останется на их совести», — заявил Мяус.