Пять лет на двоих: Федерация дисквалифицировала тренеров за скандальный матч по бенди

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Во вторник Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) аннулировала результат матча и назначила переигровку на 3 марта. Данное решение было принято на заседании Контрольно- дисциплинарного комитета ФХМР. Также «Водник» и «Байкал- Энергия» были оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Во вторник не было принято решения по санкциям к главному действующему лицу — хоккеисту «Водника» Олегу Пивоварову, который забил в свои ворота 11 мячей. Пивоваров сослался на плохое самочувствие и не смог присутствовать на заседании комитета, поэтому слушание было перенесено на 1 марта. Также не было принято никаких решений по наказанию начальника «Водника» Дмитрия Минина и старшего тренера команды Николая Яровича, их вопрос также будет рассмотрен в среду.

Установку давал начальник «Водника»

В ходе заседания КДК ФХМР Минин сообщил, что именно он давал установку игрокам команды забивать мячи в свои ворота в знак протеста против не устраивающей его политики федерации. Также начальник клуба уточнил, что указание поражать собственные ворота получил от него хоккеист Пивоваров. Однако сам игрок, по мнению Минина, «забил так много из-за нервозности и состояния аффекта».

Что касается главного тренера архангельского клуба Гапановича, то он сообщил о том, что установку на матч игроки команды получали исключительно от Минина. Сам тренер не уточнил, собирается ли он оспаривать дисквалификацию.

Главный тренер «Байкала-Энергии» Ерахтин согласился с дисквалификацией и сообщил, что он поддался на провокацию «Водника». При этом специалист полностью признал свою вину и готов понести наказание. Директор «Байкал-Энергии» Василий Донских после заседания КДК сообщил о возможности увольнения Ерахтина с поста главного тренера после произошедшего скандала. Также руководство иркутского клуба не планирует оспаривать наложенные санкции и считает их справедливыми.

Состоится ли переигровка?

По завершении КДК начальник «Водника» Минин сообщил, что клуб может не сыграть с «Байкалом-Энергией» 3 марта в Обухово. По словам руководителя клуба, решение будет принято 1 марта. Также на данный момент нет ясности с тем, приедет ли на заседание КДК «бомбардир» Пивоваров.

Что касается «Байкала-Энергии», то иркутский клуб подтвердил свое участие в матче. К самим игрокам команды из Иркутска у КДК претензий нет, поскольку протест к ФХМР выражал только «Водник».

В случае неявки на переигровку клуб будет исключен из числа участников нынешнего чемпионата. На него также могут быть наложены дополнительные санкции.

Поддержка и критика

После оглашения санкций некоторые российские клубы высказали поддержку «Воднику» и попросили власти РФ разобраться в данной ситуации, а также в насущных проблемах хоккея с мячом в России. В частности, видео со словами поддержки записали игроки красноярского «Енисея». Хоккеисты указали на падение интереса к виду спорта, а также на «отсутствие честных принципов при проведении чемпионата и Кубка России».

Но были и те, которые критически отнеслись к ситуации в матче «Водник» — «Байкал-Энергия». Такое мнение высказал президент Федерации хоккея с мячом Кемеровской области Андрей Сельский. Он считает, что оба клуба необходимо дисквалифицировать до конца сезона после скандальной игры.

Руководитель региональной федерации заметил, что изначально все члены ФХМР принимали иной регламент проведения общероссийских соревнований. Однако впоследствии исполком утвердил нынешнюю формулу, забыв про первоначальное решение. Именно текущая схема проведения чемпионата России, по мнению Сельского, привела к таким скандальным последствиям. Именно по этой причине руководство «Водника», по словам Минина, приняло решение саботировать матч с «Байкалом-Энергией».