Федерация хоккея с мячом Кузбасса: «Водник» и «Байкал-Энергию» нужно дисквалифицировать

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В воскресенье «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия» в матче второго этапа чемпионата России, встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. В понедельник Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР принял решение о дисквалификации главного тренера архангельского «Водника» Игоря Гапановича и главного тренера иркутского клуба Евгения Ерахтина на 2,5 года.

«Считаем, что архангельский и иркутский клубы заслуживают самого строгого наказания за спектакль на стадионе “Труд”. Наша федерация предлагает дисквалифицировать и “Водник”, и “Байкал-Энергию” до конца сезона, а в таблице суперлиги поставить команды на последние места», — считает Сельский.

«Между тем в мае прошлого года на заседании исполкома ФХМР единогласно приняли другую формулу чемпионата — все клубы суперлиги проводят между собой сдвоенные матчи дома и в гостях, — продолжил глава Федерации хоккея с мячом Кемеровской области. — Однако в дальнейшем об этом забыли, и большинством голосов исполком утвердил нынешний регламент. Мы высказались против, но подчинились решению исполкома ФХМР и не дискутировали на эту тему».

Сельский высказал мнение относительно нынешней формулы проведения чемпионата России: «Виноваты в нынешней ситуации деятели, которые, не отменив официально первую формулу проведения чемпионата, утвердили вторую, следствие которой — скандальный матч в Архангельске. Конечно, стоит признать, что перемудрили с нынешней формулой турнира в суперлиге и поэтому логично ее пересмотреть. Мы направили свои предложения на рассмотрение исполкома ФХМР».

Федерация хоккея с мячом Кемеровской области также выступила с предложением о создании Совета профессиональной лиги. «Совет — общественная организация во главе с руководителями клубов, которым делегируют полномочия на конкретный срок — три месяца, полгода. Без согласования с этой организацией ФХМР не вправе принимать принципиальные решения, ведь основу бюджета ФХМР составляют взносы клубов. Подобный Совет — один из важнейших шагов на пути к созданию профессиональной лиги», — считает Сельский.