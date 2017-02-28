Зло наказано? Тренеры команд по хоккею с мячом дисквалифицированы
Федерация хоккея с мячом дисквалифицировала тренеров скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия». Но что будет дальше — пока непонятно.
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Скандал, разразившийся в чемпионате России по хоккею с мячом, в последние дни стал темой номер один в отечественном спорте. Сюжет об уникальной встрече команд, забивавших исключительно в собственные ворота, показали не только по спортивным, но и по федеральным телеканалам. И даже люди, далёкие от спорта, задались вопросом, а что же
28 февраля состоялось экстренное заседание
26 февраля. Что произошло на льду?
События матча, состоявшегося 26 февраля на стадионе «Труд» в Архангельске, уже всем прекрасно известны, поэтому лишь напомним самое главное.
1. Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» был заключительным на втором этапе чемпионата России. Победа команды из Архангельска или ничья выводила бы её в матче
2. «Водник» выставил на матч не основной состав. «Байкал-Энергия» — основной. Однако в первом тайме ни те, ни другие не проявляли явного желания атаковать и забивать. Первая половина встречи завершилась со счётом 0:0, без ударов по воротам.
3. На 68-й минуте встречи Олег Пивоваров забил гол в свои ворота. В течение следующих семи минут он стал автором ещё двух автоголов. На 76-й минуте тренер команды «Байкал-Энергия» взял
4. Тренер иркутской команды «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин на
27 февраля. Как раздували скандал?
После матча события развивались стремительно. Ещё вечером на ситуацию отреагировал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, назвавший произошедшее провокацией. А утром событие прокомментировал министр спорта Павел Колобков: «Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке. Сегодня состоится заседание КДК федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции».
Однако заседание, планировавшееся 27 февраля, перенесли на 28-е, а в понедельник было проведено предварительно заседание КДК федерации, постановившее, что результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» будет аннулирован, а его переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле. Примерно в то же время оба клуба принесли извинения своим болельщикам за скандальный матч.
Однако громкие заявления на этом не закончились. Многие болельщики считали, что за абсурдным поединком команд кроется не банальный подбор соперников, а протест против действий федерации хоккея с мячом. Поддержал эту точку зрения и председатель хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин. «Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы. Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против — и тут же был дисквалифицирован на два года», — рассказал руководитель, отметивший также, что федерация напрямую определяет призёров турниров и не публикует финансовые отчёты.
28 февраля. Что решил КДК?
Дмитрий Минин оказался в числе приглашённых на заседание КДК во вторник, на котором должно было быть вынесено окончательное решение. Любопытно, что параллельно хоккей с мячом обсуждали и в Красноярске, где
Как бы то ни было, главные события разворачивались в Москве, где с утра собрались представители федерации и клубов. Стоит отметить, что на заседании отсутствовали президент ФХМР Скрынник и хоккеист Пивоваров, забивший 11 автоголов, — он заболел и находится в Архангельске. Вероятно, его вызовут на отдельное заседание КДК.
С первых же минут открылась неожиданная подробность. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович сообщил, что установку команда на матч давал не он, а начальник команды Дмитрий Минин. Тот подтвердил слова тренера и снова подчеркнул, что его клуб пошёл «против системы, сложившейся в хоккее с мячом».
Тренер Ерахтин признал, что игроки «Байкала» начали забивать мячи в свои ворота по его указанию, но при этом назвал свои действия ошибкой, допущенной в состоянии аффекта и эмоционального напряжения. При этом представители иркутской команды дали согласие на переигровку, а руководители «Водника» решили взять паузу до среды.
Одним из промежуточных решений, официально подтверждённых участниками заседания, стало то, что клубы избегали прямой дисквалификации. «Клубам дают шанс на переигровку. В случае неявки на переигровку клуб будет снят с чемпионата», — ответили в
Чтобы принять окончательные решения, представителям КДК потребовалось около часа обсуждений за закрытыми дверями. В итоге главные тренеры команд Гапанович и Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года каждый. Клубы также обязали выплатить по 300 тыс. рублей. При этом решения по наказаниям для начальника архангелогородцев Дмитрия Минина, нападающего Олега Пивоварова и старшего тренера Николая Яровича пока принято не было. КДК должен будет принять его до 17:00 1 марта. Завтра же «Водник» должен определиться с тем, согласен ли он принять участие в переигровке.
Зло наказано или шоу должно продолжаться?
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