Тренеров хоккейных команд Водник и Байкал Энергия дисквалифицировали

Сегодня состоялось заседание дисциплинарной комиссии ФХМР по матчу «Водник"-«Байкал-Энергия», на котором было забито 20 автоголов.

В решении сказано, что:

— Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.

— Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.

— Санкции к клубам: «Водник» и «Байкал-Энергия» оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

— Решение по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, для старшего тренера «Водника» Николая Яровича и для нападающего «Водника» Олега Пивоварова будет озвучено завтра до 17.00.