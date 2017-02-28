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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28920238/
28 февраля 2017, 16:31 | Хоккей: Хоккей с мячом | ИА REGNUM

Тренеров хоккейных команд Водник и Байкал Энергия дисквалифицировали

Они отстранены от работы на 2,5 года.

Сегодня состоялось заседание дисциплинарной комиссии ФХМР по матчу «Водник"-«Байкал-Энергия», на котором было забито 20 автоголов.

В решении сказано, что:

— Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.

— Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.

— Санкции к клубам: «Водник» и «Байкал-Энергия» оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

— Решение по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, для старшего тренера «Водника» Николая Яровича и для нападающего «Водника» Олега Пивоварова будет озвучено завтра до 17.00.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между командами прошёл 26 февраля в Архангельске. За время игры не было забито ни одного мяча в ворота соперников. Матч закончился со счётом 11:9 из-за автоголов. Автором всех голов по своим воротам у Водника стал Олег Пивоваров.
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