Тренеров хоккейных команд Водник и Байкал Энергия дисквалифицировали
Они отстранены от работы на 2,5 года.
Сегодня состоялось заседание дисциплинарной комиссии ФХМР по матчу «Водник"-«Байкал-Энергия», на котором было забито 20 автоголов.
В решении сказано, что:
— Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.
— Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев.
— Санкции к клубам: «Водник» и «Байкал-Энергия» оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.
— Решение по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, для старшего тренера «Водника» Николая Яровича и для нападающего «Водника» Олега Пивоварова будет озвучено завтра до 17.00.
Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между командами прошёл 26 февраля в Архангельске. За время игры не было забито ни одного мяча в ворота соперников. Матч закончился со счётом 11:9
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