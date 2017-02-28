Тренеры «Байкала-Энергии» и «Водника» дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч

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Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина и игрока «Байкала-Энергии» Олега Пивоварова, забившего 11 голов в свои ворота, будет вынесено 1 марта в связи с отсутствием их на заседании КДК во вторник.

Отмечается, что в случае повторного нарушения регламента клубы будут подвергнуты более жестким санкциям, вплоть до снятия с розыгрыша чемпионата России.

Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9. Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.