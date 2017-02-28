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28 февраля 2017, 11:59 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

ФХМР не будет дисквалифицировать «Водник» и «Байкал-Энергию»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) не будет дисквалифицировать клубы «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) после скандальной игры в чемпионате России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ФХМР.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР принял решение о назначении переигровки матча на 3 марта. Во вторник проходит расширенное заседание КДК, которое рассмотрит наказания и штрафы для тренеров команд, а также для хоккеиста «Водника» Олега Пивоварова, забившего 11 мячей в свои ворота в данном матче.

Встреча, прошедшая в Архангельске 26 февраля, завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота.
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Новости Хоккея с мячом

Хоккеист «Водника» Пивоваров не прибыл на заседание КДК ФХМР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров, забивший 11 мячей в свои ворота в матче против «Байкал-Энергии», не прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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