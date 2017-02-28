ФХМР не будет дисквалифицировать «Водник» и «Байкал-Энергию»

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР принял решение о назначении переигровки матча на 3 марта. Во вторник проходит расширенное заседание КДК, которое рассмотрит наказания и штрафы для тренеров команд, а также для хоккеиста «Водника» Олега Пивоварова, забившего 11 мячей в свои ворота в данном матче.

Встреча, прошедшая в Архангельске 26 февраля, завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота.