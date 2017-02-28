ФХМР не будет дисквалифицировать «Водник» и «Байкал-Энергию»
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) не будет дисквалифицировать клубы «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) после скандальной игры в чемпионате России. Об этом ТАСС заявили в
пресс-службе ФХМР.
Ранее
Встреча, прошедшая в Архангельске 26 февраля, завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота.
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