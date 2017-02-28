Хоккеист «Водника» Пивоваров не прибыл на заседание КДК ФХМР
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров, забивший 11 мячей в свои ворота в матче против «Байкал-Энергии», не прибыл на заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Расширенное заседание КДК по ситуации, произошедшей в матче, проходит во вторник.
Матч, проходивший в Архангельске 26 февраля, завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии». Все 20 мячей в матче были забиты игроками команд в свои ворота, Пивоваров забил 11 автоголов. По ходу матча команды своими действиями показывали явное нежелание бороться, а в конце игры большая часть игроков «Байкала» покинула лед.
В понедельник ФХМР назначила переигровку встречи на 3 марта, матч пройдет в подмосковном Обухове.
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