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28 февраля 2017, 11:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Хоккеист «Водника» Пивоваров не прибыл на заседание КДК ФХМР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Игрок архангельского «Водника» Олег Пивоваров, забивший 11 мячей в свои ворота в матче против «Байкал-Энергии», не прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Расширенное заседание КДК по ситуации, произошедшей в матче, проходит во вторник.

Матч, проходивший в Архангельске 26 февраля, завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии». Все 20 мячей в матче были забиты игроками команд в свои ворота, Пивоваров забил 11 автоголов. По ходу матча команды своими действиями показывали явное нежелание бороться, а в конце игры большая часть игроков «Байкала» покинула лед.

В понедельник ФХМР назначила переигровку встречи на 3 марта, матч пройдет в подмосковном Обухове.
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ФХМР не будет дисквалифицировать «Водник» и «Байкал-Энергию»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) не будет дисквалифицировать клубы «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) после скандальной игры в чемпионате России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ФХМР.
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