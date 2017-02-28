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28 февраля 2017, 11:29 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Исполком иркутской федерации хоккея с мячом рекомендовал уволить тренера «Байкала-Энергии»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Федерации хоккея с мячом Иркутской области рекомендовал клубу чемпионата России «Байкал-Энергия» отправить в отставку главного тренера Евгения Ерахтина после скандального матча с архангельским «Водником». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В воскресенье «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия» в матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

«В связи с произошедшим 26 февраля в матче “Водник” — “Байкал-Энергия” инцидентом, который является вопиющим, идущим в разрез со спортивным духом русского хоккея и бросающим тень на честь хоккея с мячом в Иркутской области, исполком считает невозможным пребывание на посту главного тренера “Байкала-Энергии” Евгения Ерахтина на своем посту и настоятельно рекомендует руководству клуба отстранить его от занимаемой должности, а также обратить внимание хоккейного клуба на укрепление спортивной дисциплины в команде», — говорится в сообщении.

Во вторник состоится расширенное заседание Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР, на котором будет рассмотрен вопрос применения санкций к клубам.
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ФХМР не будет дисквалифицировать «Водник» и «Байкал-Энергию»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) не будет дисквалифицировать клубы «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) после скандальной игры в чемпионате России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ФХМР.
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