Исполком иркутской федерации хоккея с мячом рекомендовал уволить тренера «Байкала-Энергии»

В воскресенье «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия» в матче второго этапа чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. В понедельник ФХМР аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

«В связи с произошедшим 26 февраля в матче “Водник” — “Байкал-Энергия” инцидентом, который является вопиющим, идущим в разрез со спортивным духом русского хоккея и бросающим тень на честь хоккея с мячом в Иркутской области, исполком считает невозможным пребывание на посту главного тренера “Байкала-Энергии” Евгения Ерахтина на своем посту и настоятельно рекомендует руководству клуба отстранить его от занимаемой должности, а также обратить внимание хоккейного клуба на укрепление спортивной дисциплины в команде», — говорится в сообщении.

Во вторник состоится расширенное заседание Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР, на котором будет рассмотрен вопрос применения санкций к клубам.