Олег Пивоваров. Рекордсмен на все времена

Олег Пивоваров начал забивать в свои ворота в середине второго периода. Хоккеист отметился каждым из 11 мячей в свои, кроме этого сделал пента-трик.

«Я спокойный, на провокации не поддаюсь, — рассказывал Пивоваров в интервью официальному сайту кировской “Родины”. — К каждому матчу готовлюсь, на матчи против грандов появляется дополнительный настрой. Стараюсь анализировать свою игру, разобраться, в каком моменте можно было сыграть лучше. Хоккей мне иногда снится». По собственным признаниям в людях Олег ценит честность и надежность: «Важно знать, что человек не подведет тебя в трудную минуту». К фамилии он относится с юмором, как и к соответствующем прозвищу в команде: «Я привык уже, по-доброму пытаются подшучивать с детства, не обижаюсь».

Встал на коньки Олег в родном Кирове, где каждый парень видит себя в форме «Родины», но мальчик оказался в другой школе. «В первом классе бабушка привела меня в секцию хоккея с шайбой, где я занимался до 12 лет, — вспоминал он. — Со мной в одном дворе жил Анатолий Марихин и постоянно приглашал меня перейти в «мяч». Он в итоге стал первым тренером Пивоварова в «Родине». Бабушка смотрела все игры на стадионе, еще когда мальчик носился по полю в форме детской команды. «Это самый родной для меня человек, она всегда меня поддерживает и старается помочь», — отмечал он.

С младших возрастов перспективного кировца рекомендовали в юношескую сборную, с которой в 2005 году он завоевал золото чемпионата мира. «Тогда первый раз побывал за границей, — рассказывал Пивоваров. — Из Кирова Владимир Загуменный вызывал на сборы Хлебникова, Матанцева и меня». Молодой Олег не затерялся среди сильнейших сверстников и стал одним из творцов победы.

Профессиональную карьеру Пивоваров начал не в родном Кирове, а в Сыктывкаре. В 17 лет я еще не проходил в команду мастеров, и руководство предложило мне набраться опыта в «Строителе», — рассказывал Пивоваров. — Я согласился, и целый сезон выступал на правах аренды в клубе из столицы Коми. Там же он забил свой первый мяч в чемпионате страны, подробности которого помнит до сих пор: «Был верховой заброс с левого фланга, Максим Пахомов пытался принять мяч в борьбе с защитником. Я остался один на правом фланге, мяч отскочил мне на клюшку, я бросил и попал».

Далее были два сезона в нижегородском «Старте», куда молодой хоккеист попал случайно. «Президент «Родины предложил аренду в Нижнем Новгороде, — вспоминал он. — Там мне предложили полноценный контракт, и я его по неопытности подписал. Когда стало ясно, что меня ввели в заблуждение, клубы договорились о переходе». В поволжском клубе Олег получал много травм, но его стабильно вызывали в молодежку. На рубеже десятилетий игрок прошел сборы с казанским «Динамо» Владимира Янко, где тренировался бок о бок со своим кумиром Сергеем Обуховым, но после подготовки вернулся в «Родину».

Вскоре Янко занял пост спортивного директора кировского клуба, и команда выбилась в лидеры, но ненадолго. «На стадии четвертьфинала мы неудачно сыграли с казанским “Динамо”, — сообщал Пивоваров в интервью официальному сайту “Водника”. — После ухода Янко не последнюю роль сыграли длительные задержки по зарплате. Конечно, все ребята старались выкладываться полностью в играх, но на подсознательном уровне эти проблемы все равно давили».

Из «Родины» Олег вместе с партнерами вызывался во вторую сборную, а в прошлое межсезонье на него обратили внимание селекционеры многократного чемпиона России. «Мы заинтересованы в этих хоккеистах. В ближайшее время все оставшиеся вопросы по их переходу будут решены, — отзывался начальник «Водника» Дмитрий Минин после подписания двухлетних контрактов с Пивоваровым и вратарем Михаилом Шиляевым, который также переехал в Архангельск из «Родины».

«Над предложением «Водника» долго не раздумывал, — признавался игрок. — В Архангельске собрана хорошая команда, которой вполне по силам будет бороться за самые высокие места». Хоккеист перевез семью и быстро адаптировался в новом коллективе. «Почти всех ребят я знал до перехода, а с остальными довольно быстро нашли общий язык, — сообщал он. — Архангельская команда очень дружная, и мы с Михаилом Шиляевым это сразу почувствовали». В «Воднике» он взял № 99, поскольку любимая девятка была уже занята, зато в протоколе хоккеист всегда значился последним. Перспективы нового клуба Пивоваров оценивал с оптимизмом: «Наиболее явными претендентами останется сибирское трио: «Енисей», «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия». Думаю, что хорошую конкуренцию им в борьбе за медали составим мы и «Волга».

На последнем чемпионате мира сменивший спортивное гражданство Пивоваров дебютировал за Казахстан и даже забил будущим чемпионам мира шведам. Прискорбно, что самым громким событием столь насыщенной карьеры останется «кричащий» рекорд в Архангельске. После вчерашнего матча Пивоваров вошел в историю архангельского клуба и мирового бенди как обладатель самого сомнительного достижения, который вряд ли осмелятся побить.